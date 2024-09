Che la Ioniq 5 sia un’auto in grado di correre tra i cordoli di un circuito con grande disinvoltura e prestazioni mozzafiato lo ha già dimostrato con la versione N, mostro da 650 CV che scatta da 0 a 200 in 3”4. Adesso c’è chi sogna anche una versione da rally di questa vettura a zero emissioni. E i sogni potrebbero presto diventare realtà.

Il fatto è che Hyundai ha appena inaugurato la produzione del modello negli Stati Uniti. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico la Ioniq 5 debutta già in versione restyling, con paraurti ridisegnati e interni aggiornati, ma, soprattutto, si presenta anche con una variante XRT che è pensata appositamente per l’offroad.

Assetto rialzato e protezioni a vista

La Ioniq 5 XRT ha un assetto rialzato di 2,3 centimetri, pneumatici all-terrain che garantiscono una miglior aderenza anche su terreni accidentati con misura 235/60 R18 e una serie di protezioni che occupano i due paraurti e la parte inferiore della carrozzeria.

Hyundai Hyundai Ioniq 5 XRT

L’auto migliora l’angolo di attacco di 2 gradi (ora sono 19,8°) e quello di uscita di 5 (30°) e, sul frontale presenta anche due ganci traino rossi, fissi, che possono tornare utili quando il fuoristrada si fa davvero complicato.

Dotata di finiture specifiche anche all’interno dell’abitacolo, la versione XRT è disponibile solo con la batteria più grande, che con il model year 2025 è stata portata a 84 kWh e trazione integrale. Entrerà in commercio nel 2025, ma non arriverà in Europa. E ora torniamo alla questione “rallystica”.

Un’illustre antenata

Con una mano prendete la Ioniq 5 N, con l’altra la Ioniq XRT. Poi mischiatele aggiungendo l’esperienza del dipartimento sportivo della Casa nel Mondiale Rally. Cosa ottenete? Tirando a indovinare, un’auto in grado di competere con le più moderne WRC sulle prove speciali iridate in giro per il pianeta.

Succederà? È presto per dirlo, ma gli ingredienti ci sono tutti. E non dimentichiamoci che Hyundai un’elettrica da rally l’ha già presentata nel 2021. Allora si trattava di una Kona. Fu realizzata da Hyaden Paddon, pilota neozelandese che ha corso nei rally ai massimi livelli per decenni e che insieme a Hyundai New Zealand, all’Università di Canterbury e a Yes Power mise in strada (pardon, fuoristrada) un’auto dal peso di 1.400 kg e 500 CV di potenza che, a vedere dai video pubblicati all’epoca, andava fortissimo.