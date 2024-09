L'italiana Alpitronic debutta negli Stati Uniti e lo fa seguendo la filosofia che da sempre la anima. L’azienda di Bolzano, specializzata in colonnine a ricarica rapida, ha infatti dichiarato di voler diventare la prima rete di ricarica ultrafast degli USA con punti da 400 kW.

L’annuncio è arrivato dalla nuova sede di Alpitronics Americas, un complesso situato a Charlotte, nella Carolina del Nord, che comprende uffici e capannoni industriali oltre a un laboratorio di diagnostica e un centro di riparazione. La nuova sede, che ha anche un’ampia area dedicata alla logistica, sarà utilizzata anche per fare formazione ai dipendenti, che dovrebbero arrivare a essere circa 300.

L’accordo con Mercedes

Il debutto americano di Alpitronic è stato possibile anche grazie all’accordo con Mercedes-Benz High-Power Charging, divisione aziendale della Casa di Stoccarda che proprio di ricarica ad alta potenza si occupa. Ma la rete ultrafast che l’azienda bolzanina vuole costruire negli USA sarà compatibile con tutti i veicoli elettrici in circolazione. Al momento siamo ancora alla fase di sperimentazione, con le prime colonnine Hypercharger 400 che stanno affrontando una serie di test aperti al pubblico sia a Roch Hill, nella Carolina del Sud, sia a Portland, in Oregon.

L’installazione delle prime stazioni di ricarica dovrebbe avvenire a ottobre, mese in cui la fase preliminare sarà dichiarata conclusa. Intanto, Alpitronic fa sapere che i suoi Hypercharger hanno un’efficienza superiore al 97,5% e che grazie alla nuova sede a stelle e strisce l’azienda sarà in grado di intervenire rapidamente per rimettere in funzione le proprie colonnine in caso di guasto su tutto il territorio statunitense.

Il co-fondatore e ceo Philipp Senoner ha affermato: "Come parte naturale della crescita di Alpitronic, siamo ansiosi di espandere la nostra rete Hypercharger dall'Europa, dove siamo leader di quota di mercato, al Nord America. Siamo soddisfatti del talento che stiamo trovando nella Carolina del Nord e non vediamo l'ora di stabilire un nuovo standard per la rete di ricarica EV negli Stati Uniti".

Ci sono anche colonnine da 1 Megawatt

Un passo avanti al mercato, Alpitronic installerà caricatori a 400 kW di potenza sebbene pochissime delle auto elettriche attuali siano compatibili con tali valori (il Tesla Cybertruck, però, sembrerebbe esserlo).

L’azienda italiana, però, si sta spingendo oltre e ha svelato i primi dettagli tecnici delle proprie colonnine MCS, sigla che sta per Megawatt Charging System. Pensato principalmente per camion e altri veicoli commerciali, consentirà alle aziende di logistica di ridurre drasticamente i tempi di ricarica potendo contare su caricatori da oltre 1.000 kW di potenza.