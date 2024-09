A che velocità può ricaricare il Tesla Cybertruck? In realtà non si sa ancora di preciso. Perché si dice che la sua batteria possa reggere potenze molto più alte delle attuali, tanto che i nuovi Supercharger, i V4 per capirci, in futuro potrebbero erogare energia fino a 600 kW. Basterà un semplice aggiornamento over-the-air.

Ma restiamo al presente. Per ora sappiamo che il Cybertruck può ricaricare a 400 kW. Lo ha fatto attaccandosi a una colonnina a 600 kW situata a Bratislava, in Slovacchia. Protagonista dell’iniziativa è un gruppo di appassionati Tesla che ha condiviso immagini e screenshot online.

Ricarica a 404 kW

Secondo quanto pubblicato sul gruppo Tesla Owners Slovakia o.z.su X, il Cybertruck avrebbe stabilito una sorta di record mondiale (riservato al modello chiaramente) toccando un picco di 404 kW di potenza di ricarica.

La colonnina che ha reso possibile raggiungere questo valore è di proprietà di Ejoin, società slovacca che ha aperto una nuova stazione di ricarica ultrafast proprio a Bratislava e che, per celebrare l’evento, ha invitato autorità e personalità locali, come - per esempio - il ciclista Peter Sagan.

Una curva di ricarica molto interessante

La cosa curiosa intorno a tutto questo è che non si sapeva che il Cybertruck potesse raggiungere questa velocità. Né Elon Musk né nessun altro in Tesla ha mai rilasciato dichiarazioni riguardo al valore massimo ammesso dal famoso pick-up elettrico americano: è stata quindi una bella scoperta.

Scendendo nei dettagli, il Cybertruck è stato attaccato al caricatore con la batteria quasi del tutto scarica e ha raggiunto il picco di potenza quando ha toccato il 7%. Anche quando è arrivato al 99% ha continuato a essere ricaricato a 32 kW di potenza, che è comunque un valore elevato.

Ma la domanda è: il veicolo arriverà mai in Europa? Difficile dirlo. Intanto, dopo aver effettuato un paio di tour in vari Paesi del Vecchio Continente, il pick-up si è mostrato anche al Salone dell’Auto di Torino, dove - oltre a rimanere esposto per tutto il weekend - ha anche preso parte alla sfilata per le strade della città.