Xiaomi si prepara ad allargare la gamma in maniera importante nei prossimi anni. Sfruttando l'onda lunga del successo della berlina SU7, il costruttore cinese ha in programma di presentare la versione di serie della SU7 Ultra, un modello ad altissime prestazioni con tre motori elettrici e un totale di 1.548 CV a disposizione che tenterà il record sul giro al Nurburgring.

Ma non solo. Nel futuro (prossimo) del brand ci sono anche due SUV.

Cosa sappiamo sui due SUV

Secondo Electric Vehicles, Xiaomi ha iniziato i lavori sul suo primo SUV, conosciuto internamente col nome in codice MX11. Previsto per il 2025, potrebbe avere forma da coupé, come visto su un recente prototipo ripreso durante i test sulle strade cinesi.

Dopodiché, nel 2026 arriverà un SUV più grande a sei posti (nome in codice "N3") con motorizzazione elettrica con range extender, ossia con un motore termico che funge da generatore per quello elettrico.

Le informazioni sui due modelli di SUV sono al momento ancora scarse, ma si dice che MX11 sarà dotata di "Dynamic Power Braking" (DPB), mentre N3 utilizzerà la tecnologia "Intelligent Power Braking" di seconda generazione. Tuttavia queste anticipazioni non entrano troppo nel dettaglio, rimandando a un secondo momento nuove informazioni al riguardo.

Intanto c'è la SU7 Ultra

Tornando alla SU7 Ultra, la prossima Xiaomi promette prestazioni straordinarie. Grazie ai tre motori elettrici – i due posteriori denominati "V8" e quello anteriore "V6" – la vettura raggiunge una potenza complessiva di 1.548 CV, con uno scatto 0-100 km/h di soli 1,97 secondi e 0-200 km/h di 5,96 secondi.

La SU7 Ultra è in grado di raggiungere una velocità massima di 350 km/h, mentre la sua capacità di frenata, con una forza di 2,36 G, consente di arrestare il veicolo da 100 km/h in appena 25 metri, nonostante il peso considerevole di 1.900 kg.

Xiaomi SU7 Ultra, il prototipo

L'auto presenta una carrozzeria prevalentemente realizzata in fibra di carbonio, col pacchetto aerodinamico, comprensivo di un'ampia ala posteriore, genera fino a 2.145 kg di deportanza alle alte velocità, garantendo stabilità e performance eccezionali.

Probabilmente la Casa si aspetta un altro successo importante (con le dovute proporzioni dovute al powertrain esagerato) dopo la SU7 "normale". A tal proposito, i dati riferiti al secondo trimestre del 2024 parlano di 27.307 esemplari consegnati, per un fatturato di 792 milioni di euro, con Xiaomi che punta ad aumentare la propria capacità produttiva e a raggiungere il traguardo delle 100.000 unità annuali a novembre.