Le auto moderne sembrano rifuggire sempre di più i pulsanti fisici per vari motivi: tagliare i costi, soprattutto nell'era elettrica, rendere l'interfaccia più flessibile e modificabile a piacere e alleggerire il tutto (non solo visivamente) sono cose che non si possono fare con i classici tasti.

In Cina, poi, gli automobilisti li considerano "vecchio stile", superati e obsoleti. Almeno, la maggior parte di essi, abituati a una tecnologia piuttosto all'avanguardia, ritiene che i pulsanti nelle auto siano qualcosa che appartiene all'era dei loro genitori.

Americani poco "digitali"

La sensazione generale è che invece in altri lidi, ad esempio in America, le cose non stiano proprio così. Anzi, fior di studi e ricerche affermano che sul piano della sicurezza non esista nulla in grado di sostituire efficacemente un buon set di "controlli fisici".

Ecco perché il team di Xiaomi, gigante degli smartphone entrato nel business delle auto elettriche, ha previsto per la nuova berlina SU7 l'opzione di una fila staccabile di pulsanti centrali per accompagnare il grande touchscreen. Si può vedere nel video incorporato qui sotto insieme ad altri accessori interessanti.

La piccola barra dei pulsanti in plastica si inserisce sotto lo schermo e si ferma con piccoli elementi di fissaggio nella parte posteriore, fornendo un facile accesso fisico ai controlli della temperatura, della radio e altro ancora.

Una soluzione molto intelligente che potrebbe essere presa ad esempio da altre Case. Sembra una trovata della Apple, il che è in linea con lo status della SU7, che è stata definita non a caso "la Apple Car cinese". Realizzata da un gigante della tecnologia, si collega agli smartphone Xiaomi e all'ecosistema software dell'utente.

Presto una nuova fabbrica di auto

Mentre si presenta al mondo con la SU7, Xiaomi continua la sua espansione nel settore dei costruttori di auto elettriche pianificando la costruzione di una nuova fabbrica. Come riporta Bloomberg in questo articolo, infatti, Xiaomi Corporation avrebbe acquistato un nuovo appezzamento di terreno a Pechino per ampliare la fabbrica di Yizhuang. Un'area di 53 ettari, oltre 500.000 metri quadri, rilevata per l'equivalente di oltre 100.000 euro

Secondo i documenti pubblicati dalla Commissione Municipale di Pianificazione e Risorse Naturali di Pechino, il terreno è stato acquistato dalla sussidiaria Xiaomi Jingxi Technology Ltd. e sarà utilizzato per lo "sviluppo dell'industria automobilistica di fascia alta e dei veicoli intelligenti a nuova energia".

Il quartier generale di Xiaomi

Dal suo debutto, Xiaomi afferma, per bocca dell'amministratore delegato Lei Jun, di aver già consegnato 30.000 auto e di essere sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di vendite per il 2024, 100.000 veicoli, già a novembre.

Nel piano di investimenti da 10 miliardi di dollari c'è anche un SUV simile al Model Y di Tesla. Proprio in vista di questo è iniziata l'espansione della fabbrica, che attualmente ha una capacità stimata in 150.000 unità l'anno, i cui lavori sono programmati per il 2025.