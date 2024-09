Il suo nome è FF 91 2.0 Future Alliance e, se non la ricordate, si tratta dell'unica auto elettrica prodotta dalla startup americana Faraday Future (FF); un modello di lusso a quattro porte in vendita a 300.000 dollari dal 2023, con 5 anni di ritardo sulla tabella di marcia e solo 10 unità consegnate.

Ma i numeri non scoraggiano FF, che scrive ora di voler lanciare un marchio più economico, noto come Faraday X e chiamato a realizzare due auto da meno di 50.000 dollari.

Prezzi da 20.000 dollari

Il primo si chiamerà FX 5 e sarà un veicolo elettrico a intelligenza artificiale (AIEV) sportivo con prezzo compreso fra 20.000 e 30.000 dollari. Il secondo, battezzato FX 6, sarà invece "un AIEV di lusso extra-large per famiglie" proposto a 30.000-50.000 dollari.

FF 91 2.0 Future Alliance

Mancano tutti gli altri dettagli, ma le motorizzazioni dovrebbero essere elettriche al 100% o con range extender. Il via alle macchina in fabbrica è previsto per il 2025. Pare inoltre che l'azienda abbia già rapporti con quattro società cinesi.

Sono previsti anche due accordi quadro strategici e altrettanti protocolli d'intesa, anche se non sappiamo cosa succederà con l'imminente divieto di utilizzare software e hardware made in China negli Stati Uniti.

I dubbi di FF

Faraday Future resta infatti una Casa con pochi asset, che si affida ad altre aziende per progettare, produrre e assemblare componenti e veicoli completi. Un business model che, in teoria, potrebbe funzionare, se non dipendesse dai forti legami con la Cina e, perciò, dalla guerra commerciale con gli USA. Il bando, comunque, entrerà in vigore nel 2027, quindi FF avrebbe oltre 1 anno di vendite libere a disposizione.