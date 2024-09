La gamma di auto elettriche Kia promette di arricchirsi molto presto. Dopo infatti l'arrivo della compatta EV3, l'offerta della Casa coreana si allargherà con la EV2, crossover elettrico progettato apposta per l'Europa. Ma cosa sappiamo sulla piccola a batterie in arrivo?

Che aspetto avrà?

Prima di tutto, occupiamoci dell'aspetto. Il nostro rendering ne offre un assaggio e presenta la vetturina come una piccola auto elettrica dal design ispirato a quello delle grandi sorelle del brand, in particolare quello della EV9, adottato poi dalla EV3.

Fotogallery: Kia EV2 (2026), il render di Motor1.com

4 Foto Motor1.com

I gruppi ottici anteriori si mostrano con una firma luminosa a forma di falce e sono abbinati a un cofano piuttosto squadrato, posizionato sotto un parabrezza molto verticale. La lunghezza complessiva dovrebbe essere di circa 3,95-4 metri, ovvero circa 35-40 cm in meno della EV3: perfetta per le strette strade del Vecchio Continente.

Quanta autonomia avrà?

La EV2 dovrebbe poi vantare delle specifiche paragonabili a quelle della "sorella" Hyundai Inster. Ci si aspetta anche due pacchi batterie: uno da 42 kWh di capacità, con chimica al litio-ferro-fosfato (LFP), e l'altro da 62 kWh, con chimica al nichel-manganese-cobalto (NMC).

In ciclo WLTP, l'autonomia dovrebbe essere di 300 o 440 km, in base agli accumulatori montati.

Quanto costerà la Kia EV2?

A seconda delle versioni, il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 20.000 e i 30.000 euro, forse a metà strada: 25.000 euro.

Le concorrenti

Una volta in vendita, la Kia EV2 entrerà a far parte del segmento A, che adesso ospita alcuni nuovi modelli chiave come Citroen e-C3, Fiat Grande Panda, Dacia Spring e Hyundai Inster.

Dove sarà venduta?

Song Ho-sung, ceo di Kia, ha chiarito che la vettura sarà disponibile solo in Europa: "Non abbiamo intenzione di rilasciare il modello in Corea, ma potremmo prenderlo in considerazione in un secondo momento seguendo le condizioni del mercato". Le possibilità di vendita negli Stati Uniti sono invece praticamente nulle.

Quando arriva?

In merito al lancio sul mercato, lo stesso ceo ha specificato che "la EV2 sarà in commercio dal 2026".