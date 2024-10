L'auto elettrica italiana rialza la testa. Dopo infatti il crollo di agosto, i dati di settembre sulle vendite di vetture full electric contano 6.437 unità, in crescita del 29% rispetto allo stesso mese del 2023.

La quota di mercato si attesta così al 5,2%, conquistando 1,5 e 1,6 punti percentuali in più nel confronto con - rispettivamente - agosto scorso e un anno fa. Il cumulato dei primi nove mesi parla invece di 48.425 immatricolazioni (+5,3%) e market share del 4%.

Numeri che ridanno fiducia alla transizione tricolore, ma comunque insufficienti per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione. Ecco perché Michele Crisi, presidente di Unrae, chiede urgentemente di "rifinanziare gli incentivi per la fascia di autovetture con emissioni 0-20 g/km di CO2, rendendo immediatamente disponibili i 240 milioni di euro di fondi residui degli incentivi 2024".

"È fondamentale - aggiunge - definire al più presto sia la strategia europea per il settore automotive nel suo complesso, sia quella che il Governo italiano intende adottare per accompagnare la transizione con un piano di sostegno pluriennale, per dare certezze a consumatori e imprese nelle loro scelte di acquisto".