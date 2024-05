La Jeep Avenger è a dir poco una vettura di successo. A livello di modello (considerando quindi anche le versioni dotate di motore termico ed elettrificazione parziale), è uno tra i SUV compatti più venduti del 2023 e il più venduto in assoluto nei primi mesi del 2024.

La più piccola Jeep della storia (prima ci si fermava alla sorella maggiore Renegade) è anche la prima auto del marchio a presentarsi sul mercato in una variante 100% elettrica. Proprio così si chiama: Jeep Avenger 100% Elettrica. Conosciamola meglio.

Jeep Avenger Elettrica: piattaforma e dimensioni

Il SUV del brand di Toledo (non la Toledo spagnola, ma quella in Ohio, nel cuore degli Stati Uniti) nasce sulla piattaforma CMP. Si tratta di una piattaforma particolarmente versatile che il gruppo Stellantis utilizza ormai per una moltitudine di modelli che, oltre a essere elettrici, sono anche ibridi o più semplicemente termici.

Su questa piattaforma multialimentazione sono prodotti SUV e berline come Fiat 600, Peugeot 208, Opel Corsa, Opel Mokka e Citroen C4. Su questa stessa base nascono anche due modelli freschi di presentazione come la Lancia Ypsilon e l'Alfa Romeo Junior (conosciuta inizialmente come Milano).

Tornando alla Jeep Avenger Elettrica, l’auto ha una lunghezza di 4,08 metri, una larghezza di 1,78 m e un’altezza di 1,53 m. Sono misure che piazzano questo SUV made in Poland (è realizzata nello storico stabilimento Fiat di Tichy) proprio al centro del Segmento B.

Lunghezza : 4,08 metri

: 4,08 metri Larghezza : 1,78 metri

: 1,78 metri Altezza : 1,53 metri

: 1,53 metri Passo : 2,56 metri

: 2,56 metri Peso: 1.520 kg

Jeep Avenger Elettrica: spazio a bordo

Rispetto a un’utilitaria con pari ingombri esterni, questa “baby-Jeep” sfrutta forme squadrate e un tetto più alto per regalare qualche centimetro in più agli occupanti. Più corta della Renegade di 16 centimetri, ha un interno abbastanza spazioso per la categoria di appartenenza, per quanto viaggiare in tre seduti dietro sia consigliabile (se sono tutti passeggeri adulti) principalmente per viaggi di durata abbastanza breve.

Il vano della Jeep Avenger ha piano di carico basso e soglia a filo

Si apprezza la presenza di numerosi portaoggetti, che sommati garantiscono una capienza complessiva di 34 litri. La Avenger elettrica ha inoltre un bagagliaio da 355 litri. È leggermente più piccolo di quello delle versioni a benzina per via dei maggiori ingombri sotto il pianale, ma il vano è abbastanza curato e con dimensioni regolari che ne facilitano la fruibilità.

Bagagliaio : 355 litri

: 355 litri Frunk: n.d.

Jeep Avenger Elettrica: software

La Jeep Avenger Elettrica è dotata del sistema di infotainment UConnect più recente del gruppo Stellantis. È basato sul sistema operativo Android Automotive e offre la compatibilità sia con Apple CarPlay, sia con Android Auto. È compatibile con aggiornamenti over-the-air, ma - come accade su tutti i modelli del gruppo - con le varie release aggiunge servizi digitali e migliora alcune funzioni legate all’intrattenimento senza incidere sul powertrain, che lavora in modo separato.

Per quello, nel caso Jeep decidesse di dover rilasciare versioni evolute del software, ci si dovrà recare in officina.

L'infotainment si comanda con un touchscreen da 10"25

Jeep Avenger Elettrica: batteria e autonomia

Nascendo sulla piattaforma CMP, la Jeep Avenger Elettrica sfrutta l’ultimo powertrain realizzato su questa base. Ha batteria agli ioni di litio da 54 kWh fornita dal colosso cinese CATL. Ha una chimica tradizionale nichel-manganese-cobalto (NMC) ed abbinata a un motore elettrico di nuova generazione prodotto in Francia e che scarica a terra (dalle ruote anteriori) una potenza di 156 CV e una coppia di 260 Nm.

Con questo schema propulsivo la Jeep Avenger 100% Elettrica dichiara un’autonomia su percorsi misti di 400 km (questo è il valore omologato secondo il ciclo WLTP). In città, potendo contare sull’uso maggiore della frenata rigenerativa e sui vantaggi della guida a basse velocità che premiano sempre un’auto elettrica rispetto a una vettura a benzina, questa piccola Jeep afferma di poter percorrere fino a 600 km prima di doversi fermare a una colonnina.

Autonomia su ciclo misto (WLTP): 400 km

(WLTP): 400 km Autonomia su ciclo urbano (WLTP): 600 km

Jeep Avenger Elettrica: ricarica

La Jeep Avenger Elettrica può essere ricaricata in corrente alternata (AC) o in corrente continua (CC). L’auto è dotata di caricatore di bordo da 11 kW ed è questa la potenza massima che può accogliere in AC. In CC, invece, può ricevere energia anche a 100 kW di potenza. Questo garantisce la capacità di passare dal 20% all’80% in 24 minuti.

Ricarica Tempo Ricarica in corrente alternata a 11 kW 5 ore e 30 minuti Ricarica in corrente continua a 100 kW 24 minuti (20%-80%)

Jeep Avenger Elettrica: prezzi

La Jeep Avenger 100% elettrica ha un prezzo di partenza di 39.400 euro. In questo momento, grazie a una promozione offerta dalla Casa, è possibile acquistarla con un esborso di 32.700 euro. Questo, almeno, per quanto riguarda l’allestimento di partenza Longitude.

A listino sono presenti anche le versioni Altitude (40.400 euro, in promo a 33.200 euro) e Summit (normalmente a 42.400 euro, ma in questo momento offerta a partire da 34.200 euro).