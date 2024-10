Tesla ha mostrato una nuova via per le Case automobilistiche: quella del sistema di accumulo con impianto fotovoltaico e batteria stazionaria per l’approvvigionamento energetico di un’abitazione e la ricarica di un’auto elettrica.

Volkswagen ora intraprende lo stesso percorso. La Casa tedesca aveva annunciato l’iniziativa Smart Charging a giugno di quest’anno e ora la lancia effettivamente sul mercato. Lo fa attraverso Elli, sussidiaria che si occupa proprio di prodotti dedicati alla ricarica.

Prima di tutto, c’è la nuova wallbox

Con il lancio del programma Smart Charging, Elli presenta prima di tutto una nuova wallbox, chiamata Elli Charger 2, che sarà venduta in 28 mercati europei, Italia inclusa. La Elli Charger 2 sarà disponibile in 4 versioni ed è stata progettata per esser compatibile con qualsiasi vettura elettrica dotata di ricarica di tipo 2.

La nuova wallbox Charger 2 di Elli

I due modelli base si chiamano Connect 11 e Connect 22 e, come si intuisce dal nome, consentono una ricarica in corrente alternata rispettivamente a 11 kW e a 22 kW. Sono entrambi dotati di connessione WiFi ed Ethernet e hanno cavi lungi 4,5 e 7,5 metri. A questi si aggiungono i modelli di fascia alta, Pro 11 e Pro 22, anch’essi con potenze di ricarica fino a 11 o 22 kW. Sono dotati di connessione LTE e di un contatore MID conforme alla legge.

I sistemi fotovoltaici arrivano da Otovo

Le nuove wallbox Elli sono interessanti anche per un altro motivo. Sono compatibili con gli impianti fotovoltaici domestici e consentono quindi di ottimizzare la ricarica di un’auto elettrica sfruttando la produzione di energia in eccesso dell’abitazione. Questa caratteristica consente in teoria di ricaricare un’auto elettrica con costi inferiori anche del 40%. Inoltre, coloro che hanno un contratto per la fornitura di energia a costo variabile, con i Charger 2 potranno privilegiare la ricarica quando le tariffe sono più convenienti.

Oltre alle nuove wallbox, Volkswagen favorirà la creazione di un ecosistema domestico efficiente e green proponendo sistemi fotovoltaici prodotti da Otovo, azienda norvegese che è partner strategico di Elli. Insieme, le due aziende, stanno avviando un progetto pilota presso le concessionarie Volkswagen tedesche con l’intento di diffondere poi queste tecnologie su tutto il territorio europeo.

I pannelli fotovoltaici Otovo collegati a un sistema di ricarica Elli

Giovanni Palazzo, ceo di Elli, ha così commentato l’arrivo delle nuove wallbox: “In Elli vediamo la ricarica intelligente come il punto di contatto tra la mobilità elettrica e la transizione energetica a casa. Con i nuovi Charger 2 abbiamo fatto un grosso passo avanti in termini di innovazione ed efficienza, ma c’è di più. Stiamo progettando uno scenario futuro in cui i veicoli elettrici potranno essere utilizzati come batteria d’accumulo di energia in grado di contribuire a stabilizzare la rete elettrica nei momenti di maggior consumo”.