Molte auto elettriche di ultima generazione sono dotate di ricarica bidirezionale. E uno dei vantaggi della ricarica bidirezionale riguarda la possibilità di cedere all’esterno una parte dell’energia immagazzinata nella batteria.

Ford, ora, sfrutta al massimo il potenziale avviando un progetto per cui, chi vuole cedere questa energia alla rete elettrica può anche essere pagato.

Si guadagna 1 dollaro a kWh

L’iniziativa non è del tutto nuova. Tesla, per prima, ha creato la cosiddetta centrale elettrica diffusa attraverso la quale gli automobilisti possono vendere l’energia nei momenti di maggior consumo ricavando dei soldi in cambio. La Casa guidata da Elon Musk lo ha fatto in California, in Texas e anche in altre zone degli Stati Uniti.

La Ford F-150 Lightning sfrutta la ricarica bidirezionale per molti scopi

Ford, sulla falsariga di Tesla, fa altrettanto nella California meridionale con il programma California Power Response. Il meccanismo è il seguente: chi ha una Ford elettrica attaccata all’impianto di casa, se vuole, consente alla rete elettrica di prendere parte dell’energia che si trova all’interno della batteria durante i momenti di maggior richiesta. In questo modo si guadagna 1 dollaro per ogni kWh “donato”.

Naturalmente, il massimo beneficio si potrà ottenere se i veicoli elettrici saranno ricaricati attraverso impianti fotovoltaici domestici, in modo da poter massimizzare la produzione di energia green che potrà essere rimessa in circolo nel momento in cui le rinnovabili riducono il loro apporto.

Si può anche mettere in pausa la ricarica

Il progetto, che sposa il programma pilota ELRP per la riduzione dei consumi di elettricità durante le fasi più critiche messo in campo dalla società di servizi pubblici Southern California Edison, è coordinato dalla società elettrica Olivine e dalla sua piattaforma ClimateResponse Virtual Power Plant.

La Casa spiega: "Oltre a beneficiare di una ricarica domestica facile e comoda, i clienti Ford possono ora prendere parte all’iniziativa per ricevere vantaggi finanziari. Possono mettere automaticamente in pausa la ricarica del loro veicolo elettrico durante i periodi di picco della domanda o addirittura cedere energia alla rete".

Steve Powell, presidente e ceo della Southern California Edison, si dice a dir poco entusiasta: "Il futuro della rete bidirezionale è adesso. L'industria elettrica ha preparato infrastrutture e sistemi per sfruttare l'integrazione veicolo-rete e grazie a tanto duro lavoro sta rendendo questa integrazione reale. Il supporto di Ford all'ELRP mostrerà come i veicoli elettrici possono rendere la rete più resiliente. L'ELRP incentiva i conducenti di veicoli elettrici a inviare energia dalla batteria della propria auto alla rete quando è più necessaria".