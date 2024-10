Nota per i SUV e pick-up R1S e R1T venduti ad almeno 69.900 dollari (circa 63.750 euro), l'americana Rivian prepara i suoi veicoli elettrici economici: R2 e R3, annunciati anche per l'Europa. La domanda è: quando entreranno in produzione e arriveranno da noi?

Sapevamo già che, dopo la presentazione a marzo, la Casa aveva ricevuto "ben oltre 100.000" preordini per il SUV R2 da 45.000 dollari, in strada - secondo le prime previsioni - dal 2026.

È però probabile che la promessa sarà mantenuta per un numero limitato di esemplari. Il veicolo, infatti, verrò prodotto inizialmente nello stesso stabilimento d'assemblaggio degli R1S e R1T e solo dopo si faranno i grandi numeri, in Georgia.

Appuntamento al 2028?

Perché è lì che la Casa guidata da RJ Scaringe sta realizzando un mega impianto da 5 miliardi di dollari (4,56 miliardi di euro), in grado di sfornare fino a 400.000 veicoli all'anno. Il problema è che la costruzione è in pausa e, stando a una recente richiesta di prestito al dipartimento d'Energia degli Stati Uniti, non sarà pronto alla produzione di massa prima della fine del 2028.

Fotogallery: Rivian R2

14 Foto

Il trasloco nell'ex stabilimento Mitsubishi aiuterà il costruttore statunitense a risparmiare oltre 2,25 miliardi di dollari (2,05 miliardi di euro) ed è perciò indispensabile, soprattutto per una startup che perde denaro a ogni auto venduta.

A peggiorare la situazione sono state alcune difficoltà legate agli approvvigionamenti del terzo trimestre, che hanno ridotto le consegne ad appena 10.000 unità. Gli obiettivi di produzione e consegna per il 2024 sono quindi scesi rispettivamente a 47.000-49.000 e 50.500-52.000: cifre inferiori a quelle dell'anno scorso, pari a 57.232 e 50.122 esemplari.

In un momento storico che vede gli automobilisti affamati di auto elettriche economiche, ritardi come questi di Rivian fanno male a tutti, anche in Europa.