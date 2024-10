Ora che si sono spenti i riflettori sul grande evento Tesla su prossimi veicoli a guida autonoma e robot umanoidi Optimus, il commento più comune sul futuro della Casa di Elon Musk sembra essere uno: "Tutto qui?"

Nella notte italiana fra giovedì e venerdì c'è stata infatti la presentazione di Cybercab (il robotaxi, insomma) e Robovan, con l'Optimus che ha mostrato progressi e ampie spiegazioni su come i vertici della Casa - soprattutto colui che la guida - intendono il futuro, visto come una sorta di era dell'abbondanza dove il benessere sarà diffuso grazie intelligenza artificiale e automazione.

Servono informazioni concrete

L'evento doveva essere un momento di "svolta" per Tesla e valore delle sue azioni. Con la serata "We Robot", insomma, si sarebbe dovuti sorprendere investitori e pubblico in generale, convincendoli che Tesla ha le carte in regola per passare da un'azienda di auto elettriche a una vera potenza tecnologica, il cui campo d'azione va ben oltre la mobilità a zero emissioni.

Tuttavia, l'evento di circa 20 minuti in cui Musk ha condiviso la propria visione, aiutato dalla presentazione di un video, è stato estremamente scarno di dettagli tecnici. Tutto bello, dai giri di prova sui Cybercab ai robot che servivano da bere al bar, ma quando e come tutto ciò che è stato mostrato diventerà realtà? Difficile indovinarlo. E Wall Street non ha reagito bene.

Tesla robotaxi Cybercab e pullman Robovan

L'opinione di Morgan Stanley

"L'evento We Robot ha fatto progredire in modo significativo la narrativa di Tesla come azienda di intelligenza artificiale?" si chiede Adam Jonas, analista di Morgan Stanley che ha generalmente una visione rialzista sulla Casa.

"Siamo rimasti complessivamente delusi dalla sostanza e dai dettagli della presentazione. Per questo motivo, prevediamo che il titolo vada sotto pressione dopo l'evento".

Gli autori del report non si sbagliavano: il prezzo delle azioni Tesla ha chiuso in ribasso dell'8% venerdì sera.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno esposto gli stessi dubbi sull'approccio di Tesla ad autonomia e intelligenza artificiale che avevano giornalisti e pubblico in sala. Avrebbe fatto un altro effetto sentire dettagli sui miglioramenti alla suite di software Full Self-Driving, oppure maggiori informazioni su come Tesla porterà sul mercato un servizio di taxi a richiesta e come questo approccio guidato dall'IA per addestrare le auto a operare in modo autonomo potrebbe effettivamente funzionare. Nessuna di queste cose è stata menzionata in modo significativo durante la presentazione.

A cominciare dallo stesso Cybercab. "A parte l'accenno alla ricarica a induzione, non c'è stata alcuna discussione dettagliata sulle caratteristiche tecniche del veicolo, di cui restano ignoti batteria, autonomia, sicurezza, gamma ed erogazione del servizio. Molti hanno osservato che sembrava il prototipo della Model 2 riconfezionato come veicolo autonomo. Come dire: hanno cambiato le cose in corsa, ma hanno agito un po' frettolosamente.

Il robotaxi Tesla Cybercab

Tante ombre e qualche luce

Il report di Morgan Stanley tocca altri aspetti della presentazione. Gli analisti hanno fatto notare che una ricarica wireless diffusa offerta da Tesla, la Casa che ha costruito l'infrastruttura di ricarica più grande e affidabile del pianeta, rappresenta un affare enorme. Sarebbe una svolta nel mondo della mobilità elettrica. Ma Musk non ha offerto alcun dettaglio su come potrebbe funzionare, quali potrebbero essere velocità e tempi di ricarica, o come potrebbe essere implementata in tutta la gamma.

Parlando di Full-Self Driving, il discorso è simile. Tesla ha avuto il merito di annunciare che "il FSD completamente autonomo e non supervisionato" è previsto per la Model 3 e la Model Y e che inizierà a testare il servizio in Texas e California il prossimo anno.

"Se approvata, la California sarà particolarmente degna di nota per i suoi standard completi di comunicazione dei dati, che dovremmo essere in grado di confrontare con Waymo", si legge nel rapporto. Tuttavia, "ancora una volta, non ci sono stati dimostrazione o aggiornamento degli ultimi progressi della tecnologia FSD, né alcun accenno a una strategia di go-to-market in un servizio di ridesharing o a dati economici di supporto per gli investitori".

Nel report, poi, alle critiche sulla reale capacità di muoversi in autonomia di Cybercab e Robovan, che hanno percorso tragitti preimpostati e studiati in anticipo in ambiente chiuso, si aggiungono quelle all'Optimus: "Ci risulta che questi robot non operassero in modo completamente autonomo, ma si affidassero a tele-operazioni (intervento umano), per cui si trattava più che altro di una dimostrazione di gradi di libertà e agilità".

Critiche diffuse

Gli analisti di Morgan Stanley non sono stati i soli a esprimere questa valutazione. L'ex amministratore delegato di Waymo, John Krafcik, ha dichiarato che il design del Cybercab sembra "più uno scherzo che altro" e si è chiesto come potrebbe essere utilizzabile dalle persone con disabilità. L'azienda di proprietà di Google ha messo in circolazione taxi senza conducente anni fa e si sta rapidamente espandendo in altre città. In poche parole, un taxi Waymo a San Francisco al momento sa fare molto di più di un Cybercab.

La CNBC riporta che Jeffries, Barclays, Piper Sandler e altre società sono state analogamente critiche, con gli analisti di quest'ultima che hanno affermato che "la maggior parte delle società orientate al trading saranno ribassiste dopo la presentazione del robotaxi".

Ma questa opinione non è stata del tutto unanime. Dan Ives, analista di Wedbush e sostenitore di lunga data di Tesla, era più ottimista. "Crediamo che si sia intravisto il futuro di Tesla e del trasporto di nuova generazione per i consumatori", ha scritto. "Siamo fortemente in disaccordo con l'idea che la scorsa notte sia stata una delusione, in quanto sosterremmo il contrario vedendo Cybercab con i nostri occhi e gli enormi miglioramenti di Optimus con cui abbiamo interagito durante la serata".

InsideEVs Robotaxi Cybercab Tesla

Troppa carne al fuoco?

Come sempre, il prezzo delle azioni non è tutto quando si tratta di definire il futuro elettrificato, connesso e sempre più automatizzato dei trasporti. Ma in questo caso lo è stato. Il prezzo delle azioni di Tesla alimenta quasi tutto nel mondo di Musk, comprese le sue ambizioni di farsi da parte, un giorno. E si dice che Tesla sia meno concentrata su nuovi modelli elettrici a prezzi accessibili che su intelligenza artificiale e robotica, quindi se l'evento era destinato a portare l'azienda su questa strada, è probabile che non ci sia riuscito.

Il costruttore aveva bisogno di una spinta anche perché, pur rimanendo leader per vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti, la sua quota di mercato sta scendendo rapidamente a vantaggio di rivali che hanno in cantiere nuovi modelli elettrici, mentre Tesla potrebbe anche non averne.

La brevità e la mancanza di dettagli dell'evento potrebbero anche sollevare ulteriori domande sull'attenzione di Musk per Tesla, un pomo della discordia con molti investitori, proprietari e fan da più di un anno. Secondo il New York Times, Musk è distratto anche dalla politica, oltre che dalle sue numerose altre imprese, tra cui SpaceX, xAI, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter. In ogni caso, se questa è davvero la direzione in cui Musk intende portare Tesla, ora arriva il compito più arduo: dimostrare alle parole seguiranno i fatti.