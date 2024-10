Il Tesla Cybertruck apre un nuovo capitolo della propria saga. Dopo anni di attesa per l'ormai arcinoto pick-up elettrico, chi non ha voluto sborsare il denaro extra per la costosissima "Foundation Series" può finalmente ordinarne una versione più accessibile.

Per "accessibile" intendiamo che non si avvicina così tanto alla soglia delle sei cifre. Eliminando il sovrapprezzo di 20.000 dollari della Foundation Series (18.200 euro circa) - che include il software di guida autonoma completa di Tesla, un credito di 4.000 dollari per l'hardware PowerShare, che è la ricarica bidirezionale, e altri elementi - il costo della versione a trazione integrale del mezzo scende a 79.990 dollari (73.000 euro) mentre quello della CyberBeast resta di 99.990 dollari (91.200 euro). Le vendite, chiaramente, subiranno una crescita.

In quanti lo compreranno ora che costa meno?

Siamo a un punto di svolta anche per un altro motivo. Finora il Cybertruck costava parecchio ed era disponibile in un numero abbastanza limitato di esemplari. Adesso, invece, costerà meno e sarà prodotto in grandi numeri. Siamo quindi a una sorta di prova del nove per vedere se alle tante chiacchiere intorno a questo modello così divisivo seguirà un successo commerciale o meno.

Certo, in attesa dei dati reali, dobbiamo riconoscere che i fan di Tesla sono noti per la loro irriducibile fedeltà al marchio. Perciò molti di quelli che hanno preordinato ciò che i detrattori chiamano un enorme magnete da frigo (c'è anche chi lo identifica con il frigo stesso, a dire il verto), dopo tanta attesa, confermeranno l'ordine effettuato nel 2019.

Una macchina da... soldi

Aspettando di vedere come procederanno gli ordini del Cybertruck ora che ha un prezzo più basso, facciamo un po' di conti in tasca a Tesla per capire se questo modello è remunerativo o meno. Lo diciamo subito: sì, lo è. Il CyberBeast dà a Tesla un guadagno netto di 20.000 dollari a esemplare. Per ora ne sono stati consegnati 30.000. Il totale viene 600 milioni di dollari di utile: una cifra che fa molto comodo per compensare le minori vendite degli altri modelli.

I risultati ottenuti sono sufficienti? Certo che no. Da inizio anno, sempre guardando ai soli Stati Uniti (per ora il Cybertruck è venduto solo lì), Model S e Model X fanno meglio (sommate sfiorano le 40.000 unità). Elon Musk sembra però poco interessato.