Cresce l’attesa per la presentazione del Robotaxi di Tesla. L’evento, che sarà trasmesso anche in streaming sui canali X e YouTube della Casa nella notte italiana tra il 10 e l'11 ottobre, ha un significato particolare per Tesla: Elon Musk e soci, infatti, sono di fronte a un bivio. Per capire di cosa stiamo parlando basta citare il titolo dato alla serata: We Robot.

Cosa significa? Significa che Tesla va oltre l’auto elettrica per sposare un concetto più ampio di tecnologia green basata sull’intelligenza artificiale. Ma sta davvero aprendo una nuova strada? Vorrà lanciarsi concretamente verso nuove forme di business? Cerchiamo pro e contro di un cambiamento così radicale.

Dalle auto ai servizi

Partiamo da quello che sta succedendo negli USA, primo mercato per Tesla. Il sentimento nei confronti della Casa sta cambiando. A causa di Elon Musk, che non perde occasione per declamare ai quattro venti opinioni personali che non sono condivise da tutti (dal sostegno a Trump alla gestione di X e al resto). Ma anche a causa di una gamma prodotto sempre più datata e della crescente concorrenza, che rosicchia quote con un crescente numero di modelli a zero emissioni che, piano piano, hanno portato Tesla sotto il 50% del mercato dei veicoli elettrici.

La crescita rallenta e i trimestri in cui le consegne sono inferiori alle aspettative iniziano a presentarsi con una certa regolarità dopo più di 10 anni di ininterrotta espansione. Quindi perché non concentrarsi su altro? Su qualcosa in cui le altre Case sono più indietro e in cui Tesla può ancora far valere un vantaggio competitivo enorme. Ci si riferisce all’intelligenza artificiale e alla guida autonoma, ingredienti fondamentali di prodotti come il Robotaxi e l’Optimus.

Tesla I robot umanoidi di Tesla al lavoro in una Gigafactory

Trasporto pubblico addio

Insomma, se al momento Tesla guadagna quasi esclusivamente dalla vendita di automobili, offrendo servizi di mobilità potrebbe generare entrate ricorrenti. Si prevede che il settore crescerà in modo esponenziale nel prossimo decennio, arrivando a valere centinaia di miliardi di dollari.

Addirittura, secondo le dichiarazioni di Elon Musk, il costo del servizio del Robotaxi potrebbe essere così conveniente da rendere superfluo il servizio pubblico in molte zone del mondo.

Una prova di maturità... del FSD

Con il Robotaxi, Tesla potrebbe raggiungere un altro obiettivo fondamentale per la propria immagine. Mettendo in strada un veicolo a guida autonoma totale, senza volante né pedali, la Casa dimostrerebbe una volta per tutte il valore della sua tecnologia di Full-Self Driving, che è in ritardo da anni e che genera non poche discussioni.

Come vede il Full Self Driving di Tesla

Con un FSD ormai maturo e definitivo, Tesla potrebbe essere la prima Casa a lanciare una flotta di Robotaxi su larga scala, affermandosi come leader mondiale sul fronte della tecnologia. Sarebbe un’operazione che avrebbe enormi ripercussioni positive sull’immagine del brand e che generebbe un considerevole aumento delle vendite.

Un nuovo modo di utilizzare l’auto

Il Robotaxi è importante anche per un altro motivo. Tutte le Tesla, infatti, saranno potenzialmente in grado di viaggiare da sole, senza conducente, grazie al software di guida autonoma. Le Tesla “normali”, a quel punto, potrebbero diventare appetibili a una moltitudine di automobilisti che potrebbero scegliere Tesla proprio perché utilizzerebbero le loro auto come taxi senza conducente nel momento in cui non hanno bisogno di usarle in prima persona traendone guadagno.

Insomma, il Robotaxi inaugurerebbe un nuovo concetto di possesso dell’auto che porterebbe ripercussioni positive sulle vendite di tutti i modelli. Non solo: con un’enorme flotta di auto elettriche sulle strade, Tesla potrebbe raccogliere ed elaborare una quantità di dati gigantesca. Di gran lunga maggiore rispetto a qualsiasi altra Casa automobilistica, rendendo sempre più difficile per gli altri competere ad armi pari.

Le ripercussioni in Borsa

C'è, infine, la questione del valore delle azioni. L'auto elettrica non è più così attraente per gli investitori come un tempo. I piccoli risparmiatori, come i grandi fondi, sono a caccia della next big thing. Vogliono cavalcare una tecnologia di rottura che sia in grado di generare quei guadagni che le vetture a batteria non sanno più garantire.

Il Robotaxi, la tecnologia che lo accompagnerà sul mercato, le nuove opportunità di business che apre, potrebbero essere visti come la rivoluzione del mondo dei trasporti. Elon Musk stesso ha dichiarato che il valore del titolo potrebbe crescere esponenzialmente proprio con il lancio del nuovo veicolo. Tesla, quindi, ne gioverebbe tantissimo.