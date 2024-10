La Ford Mustang Mach-E non si culla sugli allori. Il secondo SUV elettrico più venduto negli USA dopo la Tesla Model Y è però in circolazione dalla fine del 2020 e la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

La Casa rinnova così la vettura in vista del 2025, con alcuni aggiornamenti a interni ed esterni e, soprattutto, un prezzo di partenza più basso. La Mach-E del prossimo anno parte infatti da 36.495 dollari (quasi 33.900 euro, al cambio), con un calo di 3.500 dollari rispetto al modello attuale (che in Italia costa da 63.900 euro).

Le novità

L'aggiornamento più importante riguarda la pompa di calore, di serie su tutti gli allestimenti, che migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento, catturando o rimuovendo il calore esterno per scaldare o rinfrescare l'abitacolo. Una pratica che riduce il consumo della batteria e aiuta a preservare l'autonomia, soprattutto nei casi di temperature estreme. La soluzione era stata già utilizzata sull'F-150 Lightning.

Fotogallery: Ford Mustang Mach-E (2025)

2 Foto Ford

Altro importante aggiornamento è l'aggiunta del cambio automatico di corsia al BlueCruise, l'equivalente Ford del Tesla Autopilot. Il nuovo BlueCruise 1.5 può ora attivarsi quando rileva un'auto più lenta davanti o quando un veicolo si avvicina troppo nella corsia di sorpasso. Può anche cambiare corsia se la telecamera posteriore e il radar rilevano un veicolo ad alta velocità in avvicinamento.

Prima di cambiare corsia, il sistema avvisa l'automobilista con un segnale visivo e sonoro e dà una spiegazione sul quadro strumenti. Il conducente può stoppare il sistema ruotando manualmente il pedale o afferrando il volante.

La versioni Mach-E GT e la Rally includono un abbonamento BlueCruise di un anno, mentre gli allestimenti Premium e Select lo offrono a 495 dollari (455-460 euro). Per chi preferisce un abbonamento a lungo termine, la Casa propone un acquisto una tantum per 2.495 dollari (2.300 euro). Se non si sceglie nessuna opzione, i clienti riceveranno comunque una prova gratuita di 90 giorni.

Altre piccole modifiche alla Mach-E 2025 includono una nuova leva del cambio montata sul piantone dello sterzo, utile - secondo Ford - a liberare spazio nella console centrale, dove i modelli attuali hanno un selettore di marcia rotante.

C'è anche un nuovo pacchetto Sport Appearance che porta le caratteristiche stilistiche della Mach-E GT nell'allestimento Premium, più economico. Questo include lo scudo della griglia, le pinze dei freni Brembo rosse e i cerchi da 19 pollici verniciati in nero lucido. Il pacchetto porterà anche cuciture rosse, pedali sportivi e sedili anteriori ventilati nell'allestimento Premium. Ford ha anche introdotto tre nuovi colori: Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic e Desert Sand. Ecco poi tre nuovi design di cerchi, tra cui uno grigio scuro carbonizzato per la Mustang Mach-E Rally.

Spunta infine un nuovo Ford Connectivity Package con hotspot WiFi per 10 dispositivi personali, accesso alle app tramite lo schermo dell'infotainment e navigazione connessa Ford che include elementi come il pianificatore di viaggio e la guida al percorso.

Altri aspetti, tipo autonomia e dimensioni della batteria, rimangono invariati, ma la pompa di calore dovrebbe rendere il tutto più efficiente a temperature estreme. Sono disponibili due opzioni di batteria, da 72 e 91 kilowattora. L'allestimento Premium, con la configurazione a trazione posteriore e la batteria più grande, ha un'autonomia stimata di 320 miglia (515 km) con una sola ricarica. Gli ordini partono sempre nel 2025.