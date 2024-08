Secondo marchio americano di veicoli elettrici dopo Tesla, Ford fatica comunque a fare breccia nel cuore degli automobilisti, complice lo scarso successo di modelli come F-150 Lightning e Mustang Mach-E.

Ecco perché la Casa annuncia alcune importanti modifiche al suo piano di elettrificazione, fra cui una riduzione del 10% della spesa in conto capitale per i modelli esclusivamente a batteria.

L'Ovale Blu ritira così il progetto al 2027 di un SUV elettrico a tre file, che sarà invece ibrido, mentre il pick-up "skunkworks" non si presenterà compatto come previsto, bensì di medie dimensioni; infine il costruttore continuerà a proporre modelli a benzina e diesel. Una retromarcia che costerà circa 1,9 miliardi di dollari (1,7 miliardi di euro).

Ford precisa però che la strategia di elettrificazione per ridurre le emissioni di CO2 non è cambiata.

"Stiamo lanciando diversi veicoli elettrici in Europa", si legge poi in un comunicato. "Stiamo modificando la roadmap dei veicoli dell'azienda in Nord America per offrire una serie di opzioni di elettrificazione progettate per accelerare l'adozione da parte dei clienti, tra cui prezzi più bassi e autonomia più lunga".