Con la Puma e la Mustang Mach-E, Ford ha capito che rispolverare nomi storici per dare vita a modelli nuovi di zecca funziona. E poco importa se si prende una coupé e la si trasforma in un SUV… magari elettrico. Ecco, quindi, che la Casa dell’Ovale Blu sforna la Ford Capri, che dalla sportiva due porte di fine anni ’60 diventa un modello a ruote alte alimentato esclusivamente a batteria.

SUV di dimensioni medie, non rinuncia a un tocco di sportività proponendo una coda rastremata e una serie di dettagli stilistici che alla Capri originale rimandano. Per il resto, vediamo com'è fatta.

Ford Capri: piattaforma e dimensioni

La Ford Capri è il secondo modello prodotto nella rinnovata fabbrica di Colonia, dove la Casa americana produce anche la Ford Explorer. Come quest’ultima, anche la Capri si basa sulla piattaforma MEB di Volkswagen, utilizzata dopo un accordo tra i due gruppi che ha permesso a Ford di accelerare sulla transizione ecologica.

La piattaforma MEB di Volkswagen

Sotto la Ford Capri, quindi, si nasconde una Volkswagen ID.5. L’auto è lunga 4,63 metri, larga 1,87 metri e alta 1,62 metri. Ha un passo che arriva a 2,76 metri. Rispetto alla ID.5, quindi, è 3 cm più lunga, ma solo per una questione di forme della carrozzeria.

L’auto è disponibile in diverse configurazioni meccaniche e può montare uno o due motori elettrici. Per questo motivo ha un peso che varia tra i 2.098 e i 2.190 kg.

Lunghezza : 4,63 metri

: 4,63 metri Larghezza : 1,87 metri

: 1,87 metri Altezza : 1,62 metri

: 1,62 metri Passo : 2,76 metri

: 2,76 metri Peso: 2.098 kg

Ford Ford Capri (2024) Volkswagen ID.5 (2024)

Ford Capri: spazio a bordo

Non fatevi ingannare dalle forme da SUV-coupé. La Ford Capri, in quanto ad abitabilità, non impone rinuncia alcuna. Prima di tutto perché ha un passo generoso e una piattaforma “electric only”, che le consentono di ottimizzare la gestione dello spazio interno. In secondo luogo perché, per quanto abbia coda sfuggente e lunotto molto inclinato, la linea del tetto resta alta fin sopra le teste dei passeggeri posteriori, che così possono accomodarsi su un divano che offre tanto spazio per la testa e le gambe.

Il bagagliaio della Ford Capri, al quale si accede da un ampio portellone con apertura elettrica (si apre anche muovendo il piede sotto il paraurti posteriore), ha una capienza di 572 litri, che diventano 1.510 se si abbatte la seconda fila di sedili, sdoppiata 46:60.

Ford Capri: sugli allestimenti più ricchi il portellone è ad azionamento elettrico

Peccato che, derivando da una base Volkswagen, l’auto non sia dotata di un frunk anteriore. Il cofano alto e abbastanza lungo, infatti, avrebbe potuto accogliere sotto di sé un vano aggiuntivo. C’è però una “MegaConsole” da 17 litri tra i due sedili anteriori davvero capiente.

Bagagliaio : 572-1.510 litri

: 572-1.510 litri Frunk: n.d.

Ford Capri: software

Nata come sorella più sportiveggiante della Ford Explorer elettrica, riprende da essa molti elementi, inclusi tutti quelli che riguardano infotainment e software. Si tratta del Ford SYNC Move, che ha debuttato con la Mustang Mach-E e offre connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Ford Ford Capri: come la Ford Explorer adotta strumentazione digitale e touchscreen verticale da 14"6

Si aggiorna in remoto con release over-the-air che possono essere scaricate anche in movimento e si installano a veicolo fermo. Sono segnalati se si crea un account Ford o si inserisce il numero di telaio della vettura sul sito ford.it, nell’apposita sezione dedicata al supporto. Intervengono sulle mappe del navigatore, sui servizi digitali e sulla parte dedicata all’intrattenimento.

Ford Capri: batteria e autonomia

Al momento del lancio, la Ford Capri è disponibile in una versione a trazione posteriore e in una a trazione integrale. Le due differiscono tra loro, oltre che per la presenza di un secondo motore all’anteriore nel caso del modello a quattro ruote motrici, anche per una diversa batteria. La Ford Capri RWD, infatti, si può avere con batteria da 52 o da 77 kWh, mentre la Ford Capri AWD ne monta una ad autonomia estesa leggermente più grande: 79 kWh.

Ford

La Ford Capri a trazione posteriore monta un motore elettrico al retrotreno che sviluppa una potenza di 170 CV se si sceglie la batteria da 52 kWh e di 286 CV se si sceglie la batteria da 77 kWh; quella AWD ha invece una potenza complessiva di 340 CV, con uno 0-100 coperto in soli 5”3. A livello di autonomia, la meno potente di tutte dichiara percorrenze WLTP di 370 km; la versione a trazione posteriore con batteria più grande arriva a 627 km e la più potente si ferma a un più che soddisfacente 592 km.

Capri RWD 52 kWh Capri RWD 77 kWh Capri AWD 79 kWh Batteria 52 kWh 77 kWh 79 kWh Autonomia 370 km 627 km 592 km Potenza max 170 CV 286 CV 340 CV Coppia max 545 Nm 545 Nm 649 Nm 0-100 8"9 6"4 5"3 Velocità max 180 km/h 180 km/h 180 km/h

Ford Capri: ricarica

La presenza della piattaforma MEB non si smentisce nemmeno quando si guardano le caratteristiche inerenti la ricarica. La Ford Capri, infatti, può accogliere energia in corrente alternata e in corrente continua: nel primo caso sfrutta un caricatore di bordo da 11 kW e nel secondo raggiunge un picco di 135 kW per gli accumulatori da 52 e da da 77 kWh e di 185 kW per quello ad autonomia estesa da 79 kW.

Nel primo caso la Ford Capri passa dal 10% all’80% in 28 minuti; nel secondo ne impiega soltanto 26.

Ford La ricarica in corrente continua arriva a 185 kW se si sceglie la batteria da 79 kWh

Ford Capri: prezzi

La Ford Capri si presenta sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 42.750 euro. A questa cifra si acquista una Capri a trazione posteriore con batteria da 52 kWh e 170 CV di potenza in allestimento “base”, che già prevede cerchi in lega da 19”, luci a Led con abbaglianti automatici, clima bizona, schermo dell’infotainment da 14”6 e un buon pacchetto Adas.

Lo stesso allestimento costa 51.500 euro se si preferisce la versione con batteria da 77 kWh e 286 CV o 55.000 euro se si punta alla variante a trazione integrale da 340 CV. Tutti e tre gli schemi meccanici possono essere acquistati anche in allestimento Premium, che aggiunge fari a matrice di Led, cerchi da 20”, portellone posteriore elettrico, illuminazione interna, sedili sportivi e altri optional specifici.

In questo caso i prezzi sono rispettivamente di 47.000, 54.500 e 58.000 euro.