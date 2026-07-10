Il New Jersey potrebbe vietare i robotaxi Tesla basati su telecamere

Il mio Stato d’origine, il New Jersey, potrebbe decidere di fermare sul nascere i robotaxi Cybercab di Tesla, prima ancora che arrivino davvero sulle strade. Come riportato da The Verge, una proposta di legge impedirebbe alle aziende di far circolare veicoli completamente autonomi a meno che non siano dotati di tecnologia basata su telecamere e di altre due forme di sensori, come lidar o radar.

Elon Musk sostiene da anni che il sistema di Tesla basato sulle sole telecamere sia sufficiente, ma in New Jersey non lo sarebbe dal punto di vista legale se questa legge venisse approvata.

Uno dei parlamentari del New Jersey è anche un fisico e insiste nel dire di apprezzare l’idea delle auto autonome, pur essendo preoccupato per la sicurezza.

“Questa non è una misura anti-Tesla”, ha dichiarato a The Verge il senatore democratico Andrew Zwicker, principale promotore del disegno di legge. “Sono a favore della sicurezza in New Jersey”.

Foto di: Tesla

Dopo aver trascorso un po’ di tempo a bordo di una Waymo a Phoenix, in Arizona, si è detto favorevole all’idea dei robotaxi, ma riconosce i limiti di un sistema basato esclusivamente sulle telecamere.

“A questo punto, non credo che le prove siano sufficienti per dimostrare che un singolo sensore, supportato dal software, possa gestire situazioni che gli esseri umani sanno affrontare”, ha detto Zwicker.

Il New Jersey è tutt’altro che l’unico Stato a discutere su come regolamentare i veicoli autonomi. Ma le richieste hardware previste dalla proposta sono insolite. Alcuni potrebbero sostenere che il testo della legge sia vago, perché non indica componenti specifici che un robotaxi debba avere, ma si può anche sostenere che sia un aspetto positivo. Con l’evoluzione delle tecnologie, o con l’arrivo di nuove soluzioni, un quadro normativo troppo rigido potrebbe rallentare i progressi. E richiedere sistemi ridondanti potrebbe certamente aumentare la sicurezza.

Allo stato attuale, la parte della proposta di legge in questione stabilisce che un veicolo completamente autonomo debba “essere equipaggiato con sistemi di prevenzione delle collisioni, inclusi un sistema di telecamere e due modalità di rilevamento distinte in grado di individuare e tracciare ostacoli in caso di guasto del sistema di telecamere”.

Waymo Hyundai Ioniq 5 con Lidar Foto di: Waymo

Non solo sensori: servono anche test rigorosi

Non si tratta soltanto di tecnologia. La proposta di legge prevede anche requisiti di collaudo. Le aziende avrebbero bisogno di una specifica autorizzazione statale per operare veicoli autonomi in New Jersey, e questa non verrebbe concessa prima di aver completato almeno 80.467 km di test supervisionati senza incidenti. Inoltre, il programma pilota di sperimentazione durerebbe almeno tre anni.

Musk ritiene che il suo sistema basato su telecamere, assistito dall’intelligenza artificiale, sia sufficiente, al punto da non aggiungere sensori supplementari al Cybercab, che è privo di volante e pedali. Dopotutto, anche noi guidiamo affidandoci solo alla vista e alla nostra intelligenza, talvolta discutibile. Tuttavia, Philip Koopman, esperto di sicurezza dei veicoli autonomi alla Carnegie Mellon, non è d’accordo.

Secondo The Verge, Koopman sostiene che “i cervelli umani sono fondamentalmente più potenti dell’IA perché comprendono”. Ed è difficile non condividere questa posizione. La guida è stata creata dagli esseri umani, per gli esseri umani. In un certo senso, comprendiamo la guida in modo naturale: abbiamo esperienza, sappiamo interpretare il comportamento degli altri utenti della strada e possediamo istinti che perfino un’IA avanzata non può ancora replicare davvero.

Inoltre, le telecamere possono coprirsi di neve, fango o insetti, oscurando completamente la visuale. Disporre di sensori di riserva, anche se la fonte principale di informazioni dell’auto è il sistema di telecamere, è una soluzione molto più sicura.

La maggior parte delle aziende che sviluppano e impiegano veicoli autonomi, come Zoox, Waymo e Nuro, concorda su questo punto e segue la strada del sistema multi-sensore. Anche Rivian e Lucid hanno deciso di aggiungere il lidar ai loro futuri veicoli per consentire livelli più elevati di automazione della guida.

Waymo oggi è avanti, mentre Tesla rallenta

Inoltre, non bisogna cercare troppo per trovare prove del fatto che oggi i veicoli a guida autonoma dotati di molti sensori siano superiori. Tesla sostiene che la propria architettura di rilevamento, più economica e semplice, le darà un vantaggio in termini di scalabilità. Forse un giorno sarà davvero così, quando la sua tecnologia di guida autonoma funzionerà meglio.

Rivian R2 con Lidar Foto di: Rivian

Ma Waymo, le cui auto sono piene di lidar, radar, telecamere e ricevitori audio, al momento è nettamente davanti a Tesla. L’azienda controllata da Alphabet effettua oltre 500.000 corse a pagamento senza conducente a settimana in almeno 10 città, con nuovi mercati che vengono aggiunti regolarmente. Per il servizio di Tesla è ancora una fase iniziale e la crescita è stata molto più lenta di quanto Musk avesse promesso.

Da anni l’industria dei veicoli autonomi chiede linee guida federali unificate, ma finora non si sono concretizzate, e gran parte della regolamentazione della guida autonoma continua a essere gestita a livello statale e locale. Se altri territori dovessero seguire l’esempio del New Jersey — nello Stato di New York è in discussione una legislazione simile — per Tesla potrebbe trattarsi di un altro ostacolo sulla strada dei suoi ambiziosi piani per la guida autonoma.