Le vendite di auto elettriche nel mondo nei primi 6 mesi del 2026
Oltre 9 milioni le vetture full electric e ibride plug-in immatricolate a livello globale. Con l'Europa che cresce
Il mercato globale dell'auto elettrica continua a correre. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2026 sono circa 5,3 milioni di vetture full electric (BEV) e ibride plug-in (PHEV) vendute nel mondo, in crescita del 35% rispetto alle 3,9 milioni di gennaio-marzo.
Così il primo semestre si chiude complessivamente a 9,2 milioni di immatricolazioni. Dietro la ripresa si nascondono però dinamiche diverse tra le varie regioni del mondo: l'Europa accelera, mentre Cina e Stati Uniti rallentano.
L'Europa locomotiva
Nel dettaglio, oltre 90 Paesi registrano un aumento, con 50 mercati che, addirittura, stabiliscono un record trimestrale. Tra le aree più dinamiche figurano Australia, Brasile, India, Corea del Sud e Vietnam, dove le immatricolazioni di aprile-giugno sono circa il doppio in confronto allo stesso periodo del 2025.
La crescita in Europa, insieme a quella di America Latina e Sud-est asiatico, convince l'Agenzia ad alzare le stime di consegne a fine anno: le auto elettriche rappresenteranno il 29% delle immatricolazioni mondiali, pari a circa 23 milioni.
Auto elettrica in carica
Capitoli Cina e USA
In Cina, invece, l'IEA prevede - per la prima volta nel decennio - una stabilità delle vendite rispetto all'anno precedente (il 2025), anche se oltre il 60% delle nuove auto nel Paese sarà elettrico; si tratterà di un primato.
Gli Stati Uniti, invece, continuano a pagare lo stop agli incentivi federali di settembre 2025 e l'allentamento delle norme sui consumi.
Intanto la Cina continua a esportare. Nei primi sei mesi del 2026 spedisce all'estero quasi lo stesso numero del 2025. L'IEA stima che oltre 1 milione di veicoli elettrici cinesi sia oggi sui mercati internazionali, pronto ad alimentare la crescita soprattutto nei Paesi emergenti.
- Q1 2026: 3,9 mln
- Q2 2026: 5,3 mln
- H1 2026: 9,2 mln
- 2026 (stima): 23 mln
- quota EV 2026 (stima): 29%
Fonte: Electrek
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