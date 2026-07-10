Gli USA vogliono eliminare il volante dalle auto a guida autonoma

Tutte le auto hanno un volante. Ma con l’avvento dei veicoli a guida autonoma, senza conducente, le leggi potrebbero cambiare.

Il capo della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vuole eliminare l’obbligo del volante per le auto senza sterzo.

"Se si sta sviluppando un veicolo progettato per non essere mai guidato da un essere umano, non ha alcun senso imporre comandi manuali", ha dichiarato a CNBC Jonathan Morrison, amministratore della National Highway Traffic Safety Administration, in una recente intervista.

La notizia arriva appena un mese dopo che la NHTSA ha annunciato che avrebbe eliminato l’obbligo del pedale del freno fisico per i veicoli autonomi. E non finisce qui. Lo scorso anno, la NHTSA ha annunciato una norma che consentirebbe alle Case auto di richiedere un’esenzione dai requisiti delle Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) nel loro complesso, se intendono testare veicoli totalmente privi di conducente. La produzione di questi veicoli, però, è attualmente limitata a 2.500 unità.

Test della Tesla Cybercab senza volante Foto di: Tesla

Più facile per Tesla, Waymo e non solo

Sembra che le autorità federali vogliano rimuovere tutti gli ostacoli legati ai comandi fisici per le aziende che sviluppano auto a guida autonoma, come Tesla e Waymo, così da semplificare loro il lavoro. È interessante notare che questa novità arriva dopo la nuova proposta di legge del New Jersey, che non solo aumenterebbe i requisiti relativi ai sensori per le auto a guida autonoma, ma anche la quantità di test a cui vengono sottoposte.

Paradossalmente, Morrison ha anche detto a CNBC che la NHTSA sta lanciando un "invito all’azione" rivolto alle aziende dei veicoli autonomi per assicurarsi che le loro auto non ostacolino l’accesso dei soccorritori alle situazioni di emergenza. Ha poi evidenziato il pericolo rappresentato dal controllo remoto dei robotaxi per spostarli e liberare il passaggio ai mezzi di emergenza. Quindi, se un veicolo autonomo sta bloccando i soccorritori, ma azionarlo da remoto comporta a sua volta dei rischi, non sarebbe molto utile avere un volante per spostare l’auto?