Così Tesla ferma il crollo del valore dell’auto elettrica usata

Tesla cerca la soluzione a uno dei principali timori di chi acquista un’auto elettrica usata del marchio: la svalutazione. In Australia la Casa americana lancia, insieme alla società finanziaria Driva, un programma di Valore Futuro Garantito (Guaranteed Future Value, GFV) che assicura ai clienti un prezzo minimo di rivendita alla fine del finanziamento.

L’iniziativa arriva dopo anni di ribassi dei listini delle Model 3 e Model Y, che – da una parte – hanno favorito le vendite del nuovo, ma che – dall’altra – hanno ridotto il valore delle vetture usate. Secondo i dati di Find My Electric, una Tesla perde in media tra il 20% e il 30% del valore già nel primo anno; quota che sale fino al 40-50% dopo 3 anni.

Come funziona il valore garantito

Il programma non è un semplice riacquisto garantito, ma una formula di finanziamento con maxi rata finale. Durante il contratto il cliente paga soltanto la quota di svalutazione prevista dell’auto, mentre il valore residuo viene fissato dall’inizio e rinviato alla fine del finanziamento.

Gli interni della Tesla Model 3 Foto di: wheelsage

Alla scadenza è possibile scegliere se saldare la rata finale e tenere l’auto, rifinanziare l’importo residuo, sostituire la vettura con una nuova Tesla oppure restituirla, purché rispetti i limiti di percorrenza e le condizioni stabilite dal contratto.

Se il valore di mercato dell’auto dovesse essere superiore a quello garantito, il proprietario incasserebbe la differenza. Se invece fosse inferiore, il rischio verrebbe assorbito dal programma.

Test per altri mercati

Per il momento il programma di Valore Futuro Garantito è disponibile solo in Australia, ma potrebbe rappresentare un banco di prova per un’eventuale espansione in altri Paesi. Una formula di questo tipo consentirebbe infatti a Tesla di rassicurare gli acquirenti senza ricorrere a ulteriori tagli dei prezzi di listino, rendendo più prevedibili i costi di possesso. Resta però da capire chi sosterrà l’eventuale perdita economica nel caso in cui il valore delle auto usate scendesse sotto la soglia garantita.