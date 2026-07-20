Così Tesla ferma il crollo del valore dell’auto elettrica usata
In Australia debutta un programma finanziario che assicura un valore futuro garantito a fine contratto
Tesla cerca la soluzione a uno dei principali timori di chi acquista un’auto elettrica usata del marchio: la svalutazione. In Australia la Casa americana lancia, insieme alla società finanziaria Driva, un programma di Valore Futuro Garantito (Guaranteed Future Value, GFV) che assicura ai clienti un prezzo minimo di rivendita alla fine del finanziamento.
L’iniziativa arriva dopo anni di ribassi dei listini delle Model 3 e Model Y, che – da una parte – hanno favorito le vendite del nuovo, ma che – dall’altra – hanno ridotto il valore delle vetture usate. Secondo i dati di Find My Electric, una Tesla perde in media tra il 20% e il 30% del valore già nel primo anno; quota che sale fino al 40-50% dopo 3 anni.
Come funziona il valore garantito
Il programma non è un semplice riacquisto garantito, ma una formula di finanziamento con maxi rata finale. Durante il contratto il cliente paga soltanto la quota di svalutazione prevista dell’auto, mentre il valore residuo viene fissato dall’inizio e rinviato alla fine del finanziamento.
Gli interni della Tesla Model 3
Alla scadenza è possibile scegliere se saldare la rata finale e tenere l’auto, rifinanziare l’importo residuo, sostituire la vettura con una nuova Tesla oppure restituirla, purché rispetti i limiti di percorrenza e le condizioni stabilite dal contratto.
Se il valore di mercato dell’auto dovesse essere superiore a quello garantito, il proprietario incasserebbe la differenza. Se invece fosse inferiore, il rischio verrebbe assorbito dal programma.
Test per altri mercati
Per il momento il programma di Valore Futuro Garantito è disponibile solo in Australia, ma potrebbe rappresentare un banco di prova per un’eventuale espansione in altri Paesi. Una formula di questo tipo consentirebbe infatti a Tesla di rassicurare gli acquirenti senza ricorrere a ulteriori tagli dei prezzi di listino, rendendo più prevedibili i costi di possesso. Resta però da capire chi sosterrà l’eventuale perdita economica nel caso in cui il valore delle auto usate scendesse sotto la soglia garantita.
Fotogallery: Tesla Model Y Standard: la prova
Tesla
- Make: Tesla
- Model:
- URL: Tesla
Fonte: Autoblog
Consigliati per te
Che cosa ha stabilito la NHTSA sui fari delle Tesla 2017-2023?
Ecco il motore elettrico range extender a metanolo
La capacità residua di una Tesla Model 3 con 50.000 km
Nasce una nuova Casa cinese di auto elettriche (e debutta con SUV)
Come sta la batteria di una Tesla Model 3 usata a noleggio
BYD vuole superare i 500 km/h con la Yangwang U9 Xtreme
Batteria e autonomia di una Tesla Model Y dopo 140.000 km