Tesla Model Y L arriva in Europa: ecco cosa sappiamo

L'arrivo della Tesla Model Y L in Europa sembra ormai sempre più vicino. Un prototipo della variante a passo lungo del SUV elettrico della casa automobilistica statunitense è stato fotografato durante i test al Nürburgring Nordschleife con una camuffatura limitata al frontale e alla parte posteriore.

Si tratta di un dettaglio che, nel settore, indica solitamente una fase avanzata dello sviluppo e lascia immaginare una presentazione ufficiale nel giro di pochi mesi.

Una Model Y pensata per le famiglie

La Model Y L, lo ricordiamo, nasce per ampliare l'offerta del marchio con una configurazione a sei posti disposta su tre file di sedili. Dopo il debutto sul mercato cinese e il successivo lancio negli Stati Uniti, il modello è pronto a sbarcare anche in Europa, dove la Model Y è già stata protagonista negli ultimi anni grazie ai risultati commerciali ottenuti.

Tesla Model Y L, le foto spia al Nurburgring Foto di: @wilcoblok

In pratica si tratta di offrire una soluzione più adatta alle famiglie numerose, colmando il vuoto lasciato dall'uscita di scena della Model X nei principali mercati. La disposizione interna 2+2+2 permette di aumentare la capacità di trasporto senza modificare in modo sostanziale il design esterno del SUV.

Dal punto di vista tecnico, la versione già commercializzata oltreoceano adotta una batteria da 88 kWh, più grande rispetto a quella delle altre varianti, che promette prestazioni superiori mantenendo un'autonomia simile. La dotazione comprende anche la funzione Vehicle to Load, che consente di alimentare apparecchi elettrici esterni, un impianto audio con 19 altoparlanti e due basi di ricarica wireless raffreddate attivamente.

Prezzo decisivo contro la concorrenza

Resta invece da capire quale sarà il posizionamento della Model Y L nel mercato europeo. Negli Stati Uniti la versione a sei posti viene proposta a un prezzo superiore rispetto alla Model Y Performance, una scelta che potrebbe rivelarsi più difficile da sostenere in Europa, dove i costruttori cinesi stanno aumentando rapidamente la loro presenza con modelli elettrici sempre più competitivi.

Tesla Model Y L, le foto spia Foto di: @wilcoblok

Tra questi c'è BYD, che negli ultimi anni ha superato Tesla nelle vendite mondiali di vetture elettriche. Nonostante questo scenario, il costruttore americano continua a registrare risultati importanti negli Stati Uniti, dove la Model Y resta una delle elettriche più richieste. La strategia punta quindi ad ampliare la gamma di un modello già affermato anziché introdurre un progetto completamente nuovo.

I test al Nürburgring, tradizionalmente utilizzati per mettere a punto telaio e assetto prima del lancio commerciale, suggeriscono che la presentazione della Model Y L per il mercato europeo possa essere ormai imminente.