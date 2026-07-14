Batteria e autonomia di una Tesla Model Y dopo 140.000 km

La maggior parte delle storie sul degrado delle batterie delle auto elettriche arriva da test condotti dai proprietari. Ma adesso c'è un’analisi più approfondita, perché realizzata dall’ADAC (l’equivalente tedesco dell’ACI), che ha una Tesla Model Y nella propria flotta dall’autunno del 2022.

Ad oggi il SUV ha percorso 140.000 km, diventando uno dei veicoli più utilizzati della flotta ADAC. L’associazione afferma di averla preferita nei viaggi più lunghi perché offre fino a 400 km a ricarica, grazie a un consumo medio rilevato di 21,2 kWh/100 km.

Capacità residua sopra l'85%

L’organizzazione valuta il veicolo positivamente e afferma che si è dimostrato affidabile e costante nel tempo. Questo impiego intenso, però, ha avuto effetti sul pacco batteria. ADAC ha testato per la prima volta lo stato di salute della batteria a 100.000 km, rilevando un valore compreso tra il 91% e il 92%. Ora il gruppo ha effettuato un nuovo test e la salute della batteria è scesa all’86%.

In pratica, ha perso circa il 14% della capacità utile originaria. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con quanto si osserva sulle Model Y di questa età. L'ADAC ha in prova anche un’auto elettrica con un chilometraggio più elevato, una Volkswagen ID.3 con 220.000 km, testata più o meno nello stesso periodo e capace di ottenere un risultato migliore, con l’89% di capacità residua.

Entrambe le auto utilizzano batterie agli ioni di litio ricche di nichel, anche se non viene specificato se il pacco della Model Y sia di tipo NMC o NCA.

Capitolo ricarica

Un aspetto che la maggior parte dei proprietari non può verificare con la stessa precisione di ADAC è in che modo l’invecchiamento della batteria influisca sulla velocità di ricarica. Sulla Model Y è stato osservato che il veicolo non riesce più a raggiungere il picco di potenza originario rilevato al Supercharger, pari a 257 kW. Ora difficilmente supera i 200 kW e la ricarica è sensibilmente più lenta.

ADAC ha rilevato che, da nuova, la Model Y riusciva ad assorbire 55,7 kWh in 30 minuti presso il caricatore rapido dell’associazione. Oggi il valore è sceso a 48,4 kWh, con una riduzione di circa il 13%. L’equivalente è di circa 256 km di autonomia recuperata, contro i 295 km precedenti.

ADAC afferma che la Model Y è stata utilizzata principalmente per lunghi viaggi autostradali e ha fatto ricorso regolarmente alla ricarica rapida, ma non fornisce una panoramica completa della cronologia di ricarica in AC/DC né del tipico intervallo di stato di carica utilizzato. Quindi, anche se sappiamo che ha effettuato molta ricarica veloce, non conosciamo con precisione che tipo di utilizzo abbia avuto nel dettaglio.

Ciò che rende questo risultato insolito non è la perdita di capacità, ma il calo documentato della potenza di ricarica di picco. I valori relativi allo stato di salute della batteria sono comuni; prove ripetibili del fatto che un pacco batteria invecchiato si ricarichi anche più lentamente, invece, lo sono molto meno.