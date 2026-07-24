Le Tesla Model 3 con batterie LFP vivono più a lungo

Non tutte le Tesla Model 3 invecchiano allo stesso modo. A fare la differenza è la batteria. Un’analisi della società svedese Carla, basata su quasi 10.000 test effettuati tra il 2022 e il 2026, mostra infatti che la versione della berlina elettrica con celle LFP (litio-ferro-fosfato) di CATL conserva meglio la capacità nel tempo rispetto alle varianti con accumulatori al nichel.

Lo studio prende in esame 9.954 verifiche reali effettuate col sistema diagnostico Aviloo su auto che hanno percorso almeno 100.000 km. La Model 3 con batterie LFP registra uno stato di salute medio del 93,3%, superando la versione con celle NMC di LG Energy Solution (91,5%) e quelle con batterie NCA di Panasonic, che si fermano all’89,8% e all’88,2%.

Le LFP confermano la longevità

Il risultato rafforza quanto emerso negli ultimi anni. Le batterie LFP hanno una densità energetica inferiore rispetto a quelle al nichel, ma risultano più resistenti all’usura e tollerano meglio le ricariche complete al 100%, che Tesla stessa consiglia. Le batterie NMC e NCA, invece, vengono normalmente ricaricate fino all’80-90% nell’utilizzo quotidiano per limitarne il degrado.

Tesla Model 3 a trazione posteriore Foto di: Tesla

Secondo gli autori dello studio, è proprio questa caratteristica a mantenere più elevata la capacità residua dopo molti chilometri.

Kia e Hyundai davanti a tutti

La classifica generale, tuttavia, vede al primo posto due modelli coreani: la Kia e-Niro da 64 kWh e la Hyundai Kona Electric con la stessa batteria conservano rispettivamente il 97,25% e il 97,18% della capacità media dopo oltre 100.000 km.

La Tesla Model 3 con batteria LFP occupa comunque l’ottava posizione assoluta, mentre tutte le altre varianti della berlina americana si collocano più in basso. I risultati sono anche in linea con altre ricerche sul tema, che indicano un degrado medio delle batterie delle auto elettriche sempre più contenuto e una durata potenziale superiore ai 20 anni.