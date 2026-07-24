Il Tesla Diner è il Supercharger più utilizzato al mondo

L'anno scorso Tesla ha aperto a Los Angeles un locale che unisce diner e Supercharger, dove è possibile ricaricare l'auto e mangiare qualcosa nell'attesa. È un'idea valida che, a quanto pare, sta funzionando molto bene, ben oltre l'entusiasmo iniziale dell'inaugurazione. Secondo Max de Zegher, senior director of charging di Tesla, nell'ultimo anno il Tesla Diner aperto a West Hollywood, California, è stato di gran lunga la stazione Supercharger più utilizzata al mondo, con una media di 1.600 sessioni al giorno.

Un anno da record per il Tesla Diner di Los Angeles

Nel primo anno di attività, il Tesla Diner ha erogato complessivamente 21,2 GWh attraverso i suoi 80 stalli di ricarica. Per dare un riferimento, si tratta di energia sufficiente ad alimentare 1.964 abitazioni statunitensi medie per un intero anno. Non è difficile capirne il motivo. Con un vero ristorante che serve i classici della cucina da diner americana, come hamburger, patatine fritte e milkshake, è un posto confortevole in cui trascorrere mezz'ora o più durante la ricarica. Si può perfino ordinare dal sistema di infotainment della propria Tesla (cosa da fare, ovviamente, solo da fermi), e l'ordine viene portato direttamente all'auto mentre si ricarica. Aggiungete bagni, caffè e altri snack a tema Tesla, ed è facile capire perché il Diner sia diventato così popolare. Al contrario, molte stazioni di ricarica si trovano in parcheggi anonimi, senza particolari servizi attorno.

Tesla Diner Foto di: Peter Nelson / InsideEVs

Lo scorso aprile Elon Musk ha dichiarato che altri Tesla Diner arriveranno presto. Non ha detto quando, ma anche se lo avesse fatto probabilmente i tempi si sarebbero comunque allungati. In ogni caso, per Musk sarebbe poco sensato non replicare il format. L'unica sede di Hollywood è molto frequentata e sta andando bene, dimostrando che Tesla resta un riferimento nel campo della ricarica.

Non solo ricarica: il locale è anche un drive-in

A rafforzare l'atmosfera tra Americana e retrofuturismo del Diner, la struttura funge anche da cinema drive-in. Due schermi LED da 66 piedi (circa 20 metri) proiettano film visibili sia dal balcone del locale sia comodamente dalla propria auto.

Tesla Diner, come un cinema drive-in Foto di: Peter Nelson / InsideEVs

In questo secondo caso entra in gioco l'app del Tesla Diner, che riproduce l'audio attraverso gli altoparlanti dell'auto, proprio come nei classici drive-in. Le sessioni cinematografiche sono mostrate nell'app della vettura, così da sapere cosa viene proiettato e a che ora, e poter pianificare di conseguenza la sosta di ricarica.

Un format che potrebbe fare scuola

Non ho mai evitato di criticare le auto Tesla e chi le guida dall'alto dell'azienda quando necessario, ma è difficile negare che questa sia una buona idea.

24 Fonte: Peter Nelson / InsideEVs

Sostengo da tempo che servano più stazioni di ricarica pensate come luoghi di aggregazione, dove i proprietari possano mangiare qualcosa di vero — non solo snack da distributore — e trascorrere il tempo. E il successo immediato del Tesla Diner dimostra che anche i clienti lo vogliono.