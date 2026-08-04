Con la Rivian R2 si drifta come Chris Harris finché le gomme non esplodono

Di recente abbiamo visto Kyle Conner, volto di Out of Spec Studios, prendere in prestito una Rivian R2 dal suo proprietario per effettuare alcuni test, tra cui prove di autonomia e ricarica. Se l’autonomia autostradale non si è rivelata eccezionale, la ricarica si è invece dimostrata sorprendentemente valida per un sistema con batteria a 400 volt. Nell’ultimo video di Conner, però, emerge un lato molto diverso della R2, uno che probabilmente apprezzerebbe anche Chris Harris: il drift.

Certo, quasi nessuno si azzarderebbe ad associare Rivian a spettacolari traversi con tanto di fumo. Non è ciò per cui il marchio è conosciuto. Rivian produce pickup e SUV elettrici celebri per le loro capacità in fuoristrada. Per questo vedere uno dei suoi modelli derapare in pista come una BMW M3 vecchia scuola è, per usare un eufemismo, sorprendente. Eppure, nonostante questo apparente contrasto, la R2 si dimostra una macchina da drift incredibilmente capace, e Conner la mette alla prova in questo nuovo video. Al punto che uno pneumatico finisce per esplodere.

Fino alla fine

A onor del vero, Conner non si era prefissato di distruggere una gomma. L’idea era semplicemente verificare le qualità dinamiche della Rivian R2 per capire quanto possa essere divertente su asfalto. Pochi proprietari di una Rivian la porteranno mai in pista, ma è comunque un buon indicatore di quanto la R2 sappia gestire quando la strada si fa ricca di curve. E ciò che ha scoperto potrebbe sorprendervi.

Nelle impostazioni più morbide e tranquille, con il controllo di stabilità inserito, è un’auto molto sicura e facile da guidare rapidamente. I sistemi di controllo della trazione gestiscono l’erogazione della potenza in modo da permettere di tenere il piede destro giù a fondo anche in curva e, a velocità ragionevoli, senza momenti davvero critici. Tuttavia, riducendo progressivamente l’intervento del controllo di stabilità, la vettura inizia a concedere sempre più libertà al retrotreno.

Quando tutti gli aiuti elettronici vengono portati al minimo, Conner ha scoperto che l’auto può innescare il sovrasterzo in rilascio praticamente a comando. Una volta partita in sovrasterzo, le sbandate risultano bilanciate e facili da gestire. Se si vuole raddrizzarla, si può fare. Se invece si vuole mantenere il traverso, anche quello è possibile. Per essere un SUV, è notevolmente composta e sorprendentemente disponibile a comportarsi in pista quasi come una Mazda MX-5. Colpisce anche la sua prevedibilità. Si entra in curva un po’ più veloci del dovuto, si solleva il piede dall’acceleratore, si controlla la sbandata e si mantiene l’angolo desiderato. In pratica, è davvero un’auto che permette di scegliere il proprio drift.

Rivian R2 Foto Di: Rivian Rivian R2, gli interni Foto Di: Rivian

Dopo aver fatto derapare la R2 a piacimento, Conner ha notato che le temperature di batteria e freni stavano iniziando a salire. A quel punto, lo pneumatico posteriore destro si è letteralmente fatto a pezzi, segnando l’ultimo traverso della giornata. Naturalmente, i Pirelli Scorpion orientati più all’efficienza che alla prestazione non sono pensati per questo genere di utilizzo, quindi forse un set di gomme sportive più performanti avrebbe resistito più a lungo. Detto questo, pochi SUV di qualsiasi tipo riescono a mantenere drift del genere fino a consumare del tutto gli pneumatici.

La R2 è un SUV familiare elettrico pensato per uno stile di vita attivo, e Conner l’ha definita una delle EV più divertenti che abbia mai guidato, in compagnia di modelli come la Porsche Cayenne EV. Un complimento di alto livello, senza dubbio. Basta solo mettere in conto un budget extra per gli pneumatici.