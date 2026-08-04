Mercedes GLA vs Audi Q4 e-tron, duello tra SUV tedeschi alla spina

La Mercedes GLA 2026 entra nella categoria dei SUV compatti elettrici con uno stile completamente aggiornato, nuovi interni e motorizzazioni interessanti. Una delle competitor principali del modello della Stella è l'Audi Q4 e-tron, anch'essa rivista in tanti elementi con un recente restyling.

Analizziamo, quindi, i due SUV concentrandoci su esterni, interni, powertrain e prezzi.

Mercedes GLA vs Audi Q4 e-tron: gli esterni

La nuova GLA misura 4,57 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza, 1,61 metri di altezza e può contare su un passo di 2,79 metri, cresciuto di ben 61 mm rispetto alla precedente generazione. Le carreggiate più larghe, gli sbalzi ridotti e i cerchi da 18 a 20" contribuiscono a rendere la silhouette più sportiva e imponente.

La Q4 e-tron è leggermente più lunga, con 4,59 metri, ed è disponibile sia nella classica variante SUV sia nella più filante Sportback, caratterizzata da un tetto più basso di circa 2 cm per migliorare l'aerodinamica.

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz Audi Q4 e-tron (2026) Foto di: Audi

Per quanto riguarda il design, Mercedes ha scelto un linguaggio stilistico decisamente più scenografico. Il frontale delle versioni elettriche è dominato dalla calandra completamente chiusa retroilluminata, composta da 608 punti luce e 158 micro-LED, capace di realizzare animazioni luminose. I fari High Performance LED adottano una firma luminosa a forma di stella.

L'Audi mantiene invece un'impostazione più sobria ed elegante. Il restyling introduce una nuova calandra Singleframe in tinta carrozzeria, paraurti ridisegnati e gruppi ottici con firme luminose personalizzabili. Debuttano inoltre i fari Matrix LED e i fanali posteriori OLED di seconda generazione, capaci di adattarsi automaticamente alle condizioni del traffico.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Mercedes GLA 4,57 m 1,85 m 1,61 m 2,79 m Audi Q4 e-tron 4,59 m 1,87 m 1,63 m (1,61 m Sportback) 2,76 m

Mercedes GLA vs Audi Q4 e-tron: gli interni

La nuova GLA presenta un ambiente completamente ridisegnato, dominato dall'optional MBUX Superscreen, un unico pannello in vetro che integra tre schermi: il quadro strumenti digitale da 10,25", il display centrale da 14" e un ulteriore schermo da 14" dedicato al passeggero.

La console centrale sospesa si sviluppa su due livelli e integra ricarica wireless, portabicchieri e numerosi vani portaoggetti. Le bocchette circolari a turbina e il tetto panoramico Sky Control con 172 stelle luminose contribuiscono a creare un'atmosfera molto scenografica.

Mercedes GLA (2026), gli interni Foto di: Mercedes-Benz Audi Q4 e-tron (2026), la plancia Foto di: Audi

I rivestimenti spaziano dalla pelle sintetica Artico fino alla microfibra Microcut con cuciture decorative. L'abitacolo è anche più spazioso rispetto al passato, grazie all'aumento del passo.

La Q4 e-tron risponde con la nuova plancia "Digital Stage". Davanti al guidatore troviamo il quadro strumenti digitale da 11,9", affiancato dal display centrale da 12,8". A richiesta è disponibile anche un terzo schermo da 12" dedicato al passeggero.

Mercedes GLA (2026), il bagagliaio Foto di: Mercedes-Benz Audi Q4 e-tron (2026), il bagagliaio Foto di: Audi

Il sistema multimediale adotta un'interfaccia ispirata agli smartphone e integra ChatGPT per i comandi vocali avanzati. Audi ha inoltre migliorato sensibilmente la qualità percepita grazie a superfici soft-touch più estese e finiture ancora più curate.

Per quanto riguarda la praticità, la Mercedes offre un bagagliaio da 410 litri, ampliabile fino a 1.400 litri abbattendo gli schienali posteriori frazionabili 40:20:40. Le versioni elettriche dispongono inoltre di un frunk anteriore da 107 litri, utile per riporre i cavi di ricarica.

L'Audi risponde con una capacità decisamente superiore, ma non è presente il frunk.

Modello Strumentazione Monitor centrale Head-up display Bagagliaio Mercedes GLA 10,25" 14" (+display passeggero da 14") Sì 410/1.400 litri + frunk 107 litri Audi Q4 e-tron 11,9" 12,8" (+display passeggero da 12") Sì 515/1.487 litri 527/1.460 litri (Sportback)

Mercedes GLA vs Audi Q4 e-tron: i motori

La GLA debutta esclusivamente con motorizzazioni elettriche basate su un'architettura a 800 Volt. La versione GLA 200 propone un motore anteriore da 224 CV alimentato da una batteria LFP da 58 kWh.

La GLA 250+ utilizza invece una batteria NMC da 85 kWh e sviluppa 272 CV, raggiungendo un'autonomia massima dichiarata di 654 km nel ciclo WLTP.

Al vertice della gamma troviamo la GLA 350 4MATIC, dotata di due motori elettrici, 354 CV, trazione integrale e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, sempre con batteria da 85 kWh.

Sul fronte della ricarica, Mercedes rappresenta uno dei riferimenti della categoria: supporta fino a 22 kW in corrente alternata e addirittura 320 kW in corrente continua, sufficienti per recuperare circa 270 km di autonomia in appena 10 minuti.

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz Audi Q4 e-tron (2026) Foto di: Audi

L'Audi Q4 e-tron continua invece a utilizzare la piattaforma MEB aggiornata. Sono disponibili motorizzazioni posteriori da 204 CV e 286 CV, mentre la versione quattro raggiunge 340 CV grazie al doppio motore.

Le batterie restano da 63 kWh oppure 82 kWh, ma beneficiano di una gestione termica completamente rivista. L'autonomia massima dichiarata arriva fino a 592 km WLTP nella variante Sportback più efficiente.

Per quanto riguarda la ricarica, la Q4 e-tron supporta fino a 11 kW in corrente alternata e 185 kW in corrente continua, permettendo di recuperare circa 185 km di autonomia in 10 minuti.

Modello Potenza Batteria Autonomia Ricarica max 0-100 km/h Mercedes GLA 224 CV 272 CV 354 CV 58 kWh 85 kWh 445 km 654 km 641 km 22 kW AC

320 kW DC 8,1 s 7,3 s 5,4 s Audi Q4 e-tron 204 CV 286 CV 340 CV 63 kWh 82 kWh 398-439 km 532-577 km 500-541 km 11 kW AC

185 kW DC 8,1 s 6,6 s 5,4 s

Mercedes GLA vs Audi Q4 e-tron: i prezzi

La Mercedes parte da 47.302 euro nella versione GLA 200, mentre per la Q4 e-tron il listino attacca a 43.350 euro con la variante da 204 CV.