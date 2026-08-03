I miei genitori sono passati all'auto elettrica e non ero d'accordo

Di recente, i miei genitori mi hanno sorpreso. Hanno dato via la loro Lincoln Corsair a benzina e la Mini Cooper, sostituendo entrambe con una Hyundai Ioniq 6. È stata una scelta inattesa e, anche se ne sono rimasto colpito, non ho potuto fare a meno di preoccuparmi.

Loro sono una coppia tra i 60 e i 70 anni che vive nella campagna della North Carolina, dove la città più vicina si trova a circa 1 ora di distanza. Al di là di qualche chiacchierata, non mi hanno mai chiesto molto sulle auto elettriche. Non so nemmeno quanto conoscano davvero la proprietà di una vettura a batterie o della ricarica. E se succedesse qualcosa? Sono davvero pronti a gestire tutto ciò che comporta usare un’elettrica come unica auto?

Dopo aver passato con loro un fine settimana, mi è stato subito chiaro che non c’era nulla di cui preoccuparsi. La adorano. Ancora più importante, hanno colto in fretta i vantaggi e la superiorità dell’uso di un’auto elettrica senza che dovessi dire o dimostrare qualcosa. Si fa un gran parlare di quanto sia difficile convincere le persone comuni, soprattutto chi vive lontano dai grandi centri urbani, a passare alle batterie. A quanto pare, la vita con un’elettrica si vende quasi da sola, anche agli insospettabili.

Scelta arrivata dal nulla?

Sapevo vagamente che i miei genitori stavano cercando un’auto nuova, ma davo per scontato che sarebbero rimasti nell’orbita Ford. Entrambi hanno lavorato per l'Ovale Blu e mio padre è andato in pensione negli anni 2010. Ha diritto a uno sconto e nel tempo le sue auto sono state spesso leasing di qualche modello del gruppo, di solito un piccolo SUV. Qualche anno fa avevano provato, senza riuscirci, a prendere in leasing una Maverick Hybrid, quindi avevo il sospetto che volessero qualcosa di elettrificato.

Foto di: Kevin Williams/InsideEVs

Eppure pensavo che stessero guardando a un’ibrida, non a un’elettrica pura. Negli ultimi 18 mesi mi hanno chiesto ogni tanto cosa ne pensassi di alcuni modelli ibridi, come Toyota Venza o Honda Civic Hybrid. Ma capivo che forse non avevano familiarità con alcuna forma di elettrificazione. Erano convinti che molte delle ibride sul mercato dovessero essere ricaricate alla presa e non erano sicuri di poter gestire — o di voler gestire — l’infrastruttura di ricarica necessaria a un modello PHEV.

Li ho rassicurati spiegando che alcuni dei modelli di cui mi avevano chiesto informazioni (in particolare la nuova Toyota Prius) erano disponibili anche in versione non plug-in e quindi non richiedevano la ricarica esterna.

Hyundai Ioniq 6 Hyundai Ioniq 6, gli interni

A marzo, mio padre mi ha scritto: “Cosa ne pensi della Hyundai Ioniq 6 Model Year 2025?” Col senno di poi, non è stata una coincidenza. L’auto era stata tolta dal mercato negli Stati Uniti e i siti di informazione ne stavano parlando, anche per via delle offerte interessanti sull’usato e sul leasing. Uno di quegli articoli l’avevo scritto io su InsideEVs US e gliel’avevo girato. Sapevo che volevano decidere a breve, ma continuavo a pensare che fosse solo una curiosità passeggera; non avevano detto molto sull’idea di passare a un’elettrica pura, a parte una conversazione isolata sulla VinFast VF8.

Immaginate il mio stupore quando, cinque giorni dopo, mio padre mi ha mandato la foto di una Ioniq 6 SEL AWD nera. “Ieri abbiamo provato la Mustang Mach-E e ci è piaciuta, ma secondo me chiedevano troppo anche col mio sconto da pensionato”, ha scritto. “Oggi abbiamo provato la Ioniq 6. Mi è piaciuta moltissimo e il prezzo era giusto. Ora è nel nostro garage.”

Sulla carta, sapevo che l’auto rispondeva alle loro esigenze. Entrambi volevano qualcosa di basso da terra, quindi un SUV era fuori discussione. Il loro garage è piccolo, perciò non possono avere un’auto ingombrante. Inoltre volevano ridurre alcune spese e le opzioni più costose (Mini Countryman S e SE, Toyota Prius Prime) non erano realistiche.

Quando sono tornati a casa con la Ioniq 6 ero orgoglioso, ma anche sorpreso e forse un po’ spiazzato. I miei genitori non avevano la ricarica a casa e nella zona in cui vivono non ci sono stazioni di ricarica vicine. Ero nervoso: passare all’elettrico avrebbe davvero funzionato per loro?

Così hanno trovato il modo di farla funzionare

Nei mesi successivi non ho sentito praticamente alcuna rimostranza. E il silenzio, si sa, spesso è una buona notizia. La mia preoccupazione è diminuita. Chiaramente i miei genitori non stavano avendo particolari problemi con la gestione o l’uso dell’auto elettrica, visto che nessuno dei due si era lamentato dell’autonomia o del rischio di restare a piedi. In passato ho guidato e portato fino a casa loro alcune elettriche a noleggio: non è semplice. Il caricatore rapido in corrente continua più vicino era a circa 30 minuti di distanza. Conoscevo bene le difficoltà che avrebbero potuto incontrare.

Hyundai Ioniq 6 Foto di: Kevin Williams/InsideEVs

Ma quando li ho rivisti qualche settimana dopo, hanno confermato la mia impressione. “Sì, le prime due settimane hanno richiesto un po’ di adattamento; i costi di ricarica erano un po’ più alti di quanto pensassimo e a volte la ricarica non è così veloce come ci aspettavamo”, ha detto mia madre.

La comodità dell’uso quotidiano di un’elettrica, però, era troppo evidente per essere ignorata. Soprattutto perché, dopo il primo mese di possesso, avevano ufficialmente venduto la Mini Cooper e usato quei soldi per installare un Tesla Universal Wall Connector. A 48 ampere, questo sistema è in grado di ricaricare la batteria da 77,4 kWh della Ioniq 6 dallo 0% al 100% comodamente durante la notte.

Foto di: Kevin Williams/InsideEVs

Con la ricarica domestica, mamma e papà sono diventati inarrestabili. Entrambi hanno riconosciuto che, una volta avuta una presa a casa, si sono resi conto di quanto l’auto sia facile da usare nella vita di tutti i giorni. “A dire la verità, ormai quasi non ci accorgiamo nemmeno della bolletta elettrica. È aumentata un po’, ma a malapena ce ne accorgiamo”, ha riferito mia madre.

Hanno persino fatto un viaggio in auto elettrice. Anche su questo avevo delle preoccupazioni, perché entrambi sono il tipo di persone che, quando possibile, preferiscono guidare anziché volare. Eppure hanno raccontato che il viaggio è avvenuto senza problemi. Su un tragitto di circa 644 km fino ad Atlanta, hanno detto di aver effettuato solo due soste di ricarica (una all’andata e una al ritorno).

L’autonomia omologata EPA della Hyundai, pari a circa 435 km, si è rivelata più che sufficiente, aiutata anche dal fatto che loro non guidano molto velocemente. Inoltre, visto che stanno invecchiando, hanno spiegato che i circa 30 minuti necessari per ricaricare sono il momento perfetto per riposarsi e mangiare qualcosa. L’hanno definito “rilassante”.

La ricarica? Meglio del rifornimento di benzina

Per molti versi, tutto questo è stato una conferma importante. Sia online sia parlando con amici e familiari, sostengo da tempo che convivere con un’auto elettrica è facile. Ma molte persone non ascoltano — o magari ribattono, insistendo sul fatto che non siamo ancora pronti e che loro non si vedono affatto a passare a un’elettrica pura. A quanto pare, i miei genitori stavano ascoltando abbastanza da fare il grande passo. E non se ne pentono minimamente.

“Non mi ero mai resa conto di quanto in realtà non mi sia mai piaciuto andare al distributore. Non credo proprio di volerci tornare”, ha raccontato ancora mia madre. Mio padre ha espresso sensazioni simili, colpito da quanto sia semplice il processo di ricarica e, in una certa misura, anche l’uso delle app per la ricarica pubblica. Staccano il cavo, salgono in auto e vanno dove vogliono. Per loro non esistono ansia da autonomia o da ricarica.

Foto di: Kevin Williams/InsideEVs

La loro esperienza dice molto sul futuro delle auto elettriche negli Stati Uniti. Sì, convincere l’americano medio a scegliere un’elettrica è difficile. E sì, lungo il percorso ci saranno ostacoli. Ma se la vita con un’EV può conquistare i miei genitori — una coppia di pensionati nella campagna della North Carolina con praticamente zero conoscenze pregresse sull’elettrificazione — allora può conquistare quasi chiunque.