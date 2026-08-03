Nio lancia il battery swap 5.0 (compatibile con la Firefly)

Nio prepara un traguardo storico nella strategia sul battery swap. Il 7 agosto, la Casa cinese inaugurerà la stazione di cambio batterie numero 4.000 in Cina, che sarà anche la prima della quinta generazione.

L'annuncio arriva dal vicepresidente Ma Lin, che dà anche qualche dettaglio: la struttura sorgerà a Quanzhou, nella provincia del Fujian, e sarà compatibile con tutti i marchi del gruppo: oltre ai modelli Nio e Onvo, supporterà anche la Firefly, compatta elettrica attesa pure in Italia e finora esclusa dal servizio, nonostante il lancio nel 2025.

Più grandi e veloci

Le nuove stazioni introducono anche miglioramenti sul fronte delle prestazioni. Il tempo necessario per completare uno scambio scende a 1 minuto e 48 secondi, circa 36 secondi in meno rispetto a prima. Ogni impianto può inoltre ospitare fino a 28 batterie anziché 21 e gestire fino a 500 sostituzioni al giorno, aumentando del 20% la capacità operativa.

Nio Firefly, citycar elettrica (attesa anche in Italia) prossimamente compatibile col battery swap Foto di: CarNewsChina

Queste novità permetteranno di affrontare con maggior efficienza i periodi di traffico intenso, come la Golden Week e le festività nazionali locali.

Fiore all'occhiello

La rete Nio Power rappresenta uno dei principali punti di forza del costruttore, che attualmente conta 3.994 stazioni operative e ha effettuato quasi 120 milioni di sostituzioni batterie dal 2018. Il sistema è completamente automatizzato: l'auto elettrica entra nella stazione e automobilista e passeggeri possono rimanere a bordo durante l'operazione.

L'infrastruttura supporta anche il programma Battery-as-a-Service (BaaS), che consente di acquistare l'auto senza batteria, abbassando il prezzo iniziale, e di utilizzare l'accumulatore tramite un abbonamento.

Concorrenza agguerrita

Ma il vantaggio di Nio è sotto pressione. BYD, Geely e FAW stanno investendo nella ricarica ultraveloce, mentre CATL ha avviato lo sviluppo di una propria rete di battery swap che ha già superato le 700 stazioni.

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