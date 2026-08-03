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Le auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2026

La BYD Dolphin Surf supera la Leapmotor T03, che rimane saldamente in testa nella classifica dell'anno

Auto elettriche piu vendute Italia luglio 2026 classifica
Foto di: InsideEVs
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 18:31
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L'effetto degli incentivi inizia a scemare e le vendite di auto elettriche in Italia a luglio 2026 registra una frenata rispetto a giugno, con 7.183 unità, che rimane comunque un valore in crescita se paragonato 5.899 di 12 mesi fa. Le BEV arrivano così al 5,8% delle immatricolazioni totali, in aumento di un punto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (4,8%). 
Il totale tra gennaio e luglio 2026 arriva così a 86.003 auto elettriche vendute in Italia: +70,4% rispetto allo stesso periodo del 2025 e l'8,1% del mercato. Il dato che più colpisce è lo storico sorpasso sul diesel, un tempo alimentazione preferita degli italiani, in costante crollo e fermo ora al 6,8%. Sommando tutte le auto elettriche circolanti in Italia si arriva ora a 441.453 auto.

Il mercato dell'auto elettrica in Italia

  Vendite Quota di mercato
Luglio 7.368
(+24,9%)		 5,9%
(+1%)
Gennaio-maggio 86.991
(+71,39%)		 8,1%
(+2,9%)

Sorpresa BYD

La regina del mercato Leapmotor T03, che con gli incentivi raggiungeva un prezzo di appena 4.900 euro, a luglio cede lo scettro di auto elettrica più venduta in Italia alla BYD Dolphin Surf e alle sue 572 immatricolazioni. Sul podio anche la BMW iX1. Guardando ai risultati dell'anno la Leapmotor T03 mantiene saldamente la prima posizione (22.358) seguita da Dacia Spring (5.519) e Tesla Model Y (4.256).

<p>BYD Dolphin Surf</p>

BYD Dolphin Surf

Foto di: Motor1 Italy

Le 10 auto elettriche più vendute a luglio 2026 in Italia

  1. BYD Dolphin Surf: 572
  2. Leapmotor T03: 517
  3. BMW iX1: 286
  4. Fiat 500: 246
  5. Dacia Spring: 219
  6. BMW iX3: 214
  7. Cupra Raval: 209
  8. Volvo EX30: 181
  9. BYD Sealion 7: 191
  10. Skoda Elroq: 180

La top 10 del 2026 (gen-luglio)

  1. Leapmotor T03: 22.358
  2. Dacia Spring: 5.519
  3. Tesla Model Y: 4.256
  4. Citroen e-C3: 4.170
  5. BYD Dolphin Surf: 4.017
  6. Tesla Model 3: 3.706
  7. BMW iX3: 1.750
  8. Skoda Elroq: 1.619
  9. Leapmotor B10: 1.441
  10. Ford Puma: 1.403
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