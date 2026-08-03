Le auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2026

L'effetto degli incentivi inizia a scemare e le vendite di auto elettriche in Italia a luglio 2026 registra una frenata rispetto a giugno, con 7.183 unità, che rimane comunque un valore in crescita se paragonato 5.899 di 12 mesi fa. Le BEV arrivano così al 5,8% delle immatricolazioni totali, in aumento di un punto rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (4,8%).

Il totale tra gennaio e luglio 2026 arriva così a 86.003 auto elettriche vendute in Italia: +70,4% rispetto allo stesso periodo del 2025 e l'8,1% del mercato. Il dato che più colpisce è lo storico sorpasso sul diesel, un tempo alimentazione preferita degli italiani, in costante crollo e fermo ora al 6,8%. Sommando tutte le auto elettriche circolanti in Italia si arriva ora a 441.453 auto.

Il mercato dell'auto elettrica in Italia

Vendite Quota di mercato Luglio 7.368

(+24,9%) 5,9%

(+1%) Gennaio-maggio 86.991

(+71,39%) 8,1%

(+2,9%)

Sorpresa BYD

La regina del mercato Leapmotor T03, che con gli incentivi raggiungeva un prezzo di appena 4.900 euro, a luglio cede lo scettro di auto elettrica più venduta in Italia alla BYD Dolphin Surf e alle sue 572 immatricolazioni. Sul podio anche la BMW iX1. Guardando ai risultati dell'anno la Leapmotor T03 mantiene saldamente la prima posizione (22.358) seguita da Dacia Spring (5.519) e Tesla Model Y (4.256).

BYD Dolphin Surf Foto di: Motor1 Italy

Le 10 auto elettriche più vendute a luglio 2026 in Italia

BYD Dolphin Surf: 572 Leapmotor T03: 517 BMW iX1: 286 Fiat 500: 246 Dacia Spring: 219 BMW iX3: 214 Cupra Raval: 209 Volvo EX30: 181 BYD Sealion 7: 191 Skoda Elroq: 180

La top 10 del 2026 (gen-luglio)