Le auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2026
La BYD Dolphin Surf supera la Leapmotor T03, che rimane saldamente in testa nella classifica dell'anno
Il mercato dell'auto elettrica in Italia
|Vendite
|Quota di mercato
|Luglio
|7.368
(+24,9%)
|5,9%
(+1%)
|Gennaio-maggio
|86.991
(+71,39%)
|8,1%
(+2,9%)
Sorpresa BYD
La regina del mercato Leapmotor T03, che con gli incentivi raggiungeva un prezzo di appena 4.900 euro, a luglio cede lo scettro di auto elettrica più venduta in Italia alla BYD Dolphin Surf e alle sue 572 immatricolazioni. Sul podio anche la BMW iX1. Guardando ai risultati dell'anno la Leapmotor T03 mantiene saldamente la prima posizione (22.358) seguita da Dacia Spring (5.519) e Tesla Model Y (4.256).
BYD Dolphin Surf
Le 10 auto elettriche più vendute a luglio 2026 in Italia
- BYD Dolphin Surf: 572
- Leapmotor T03: 517
- BMW iX1: 286
- Fiat 500: 246
- Dacia Spring: 219
- BMW iX3: 214
- Cupra Raval: 209
- Volvo EX30: 181
- BYD Sealion 7: 191
- Skoda Elroq: 180
La top 10 del 2026 (gen-luglio)
- Leapmotor T03: 22.358
- Dacia Spring: 5.519
- Tesla Model Y: 4.256
- Citroen e-C3: 4.170
- BYD Dolphin Surf: 4.017
- Tesla Model 3: 3.706
- BMW iX3: 1.750
- Skoda Elroq: 1.619
- Leapmotor B10: 1.441
- Ford Puma: 1.403
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