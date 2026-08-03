L'autonomia reale del Rivian R2 testato fino allo 0% di batteria

L'R2 rappresenta la possibile svolta di Rivian. Il SUV elettrico è non solo il primo veicolo della startup americana col potenziale per generare volumi di vendita alti, ma è anche la prima auto capace, nelle intenzioni, di scalfire lo storico primato della Tesla Model Y.

Con il suo aspetto robusto, le specifiche convincenti (almeno sulla carta), le prestazioni buone e una delle poche esperienze software all’altezza, potrebbe fare davvero bene, soprattutto quando i prezzi scenderanno.

Ma oltre a questo, quanta autonomia reale ha il Rivian R2? I dati ufficiale EPA sono una cosa (531 km per la versione Performance), ma in strada e autostrada la storia cambia. Alla domanda risponde il canale YouTube Out of Spec, che ha sottoposto la R2 Performance a una lunga serie di test.

La prova video

Gli youtuber hanno portato su strada la R2 Performance con Launch Package (l’unica versione disponibile) nella North Carolina, mantenendo una velocità costante di 113 km/h. Le condizioni erano ideali: clima caldo, strade asciutte e vento quasi assente.

La Rivian R2 2027 ha un'autonomia massima stimata EPA di 330 miglia. Foto di: Mack Hogan/InsideEVs

Col 50% di carica residua, la R2 ha percorso 205,7 km e registrato un’efficienza media di 4,5 km/kWh. Dopo quasi 3 ore di guida, è scesa al 25% di stato di carica. A quel punto aveva percorso 312,5 km con un consumo medio di 4,65 km/kWh.

Il risultato finale? La R2 è arrivata allo 0% dopo 410 km percorsi con una media consumi di 4,63 km/kWh, utilizzando 89,3 kWh, più della capacità dichiarata da Rivian stessa. Kyle Conner di Out of Spec sostiene però che il calcolo sia un po’ ottimistico e che, in realtà, l’auto abbia percorso 407 km con un’efficienza di 4,55 km/kWh.

Il confronto con la Tesla Model Y

Tirando le somme: quanto sono buoni i numeri? Ben lontano dal dato EPA - sia chiaro - le cui valutazioni prevedono un mix di guida autostradale e urbana, non una marcia costante a 113 km/h. Ciò detto, la Model Y Performance testata dal canale sullo stesso percorso e nello stesso momento ha superato il proprio valore EPA, percorrendo 499 km a 113 km/h grazie anche alla carrozzeria più filante e aerodinamica rispetto all'R2.

Quindi significa che il SUV di Rivian non è adatto ai lunghi viaggi? No, ma qualcuno potrebbe preferire la vettura di Elon Musk.