La Volkswagen ID.3 è a tutti gli effetti l’auto della svolta elettrica per la Casa di Wolfsburg. Primo modello a nascere sulla piattaforma MEB, quella progettata da zero per ospitare esclusivamente vetture a batteria del gruppo (oltre alle Volkswagen, su questa base nascono Seat, Audi e Cupra) già nel nome vuole sottolineare il proprio ruolo strategico.

Quel “3” infatti, vuole indicare come l’auto rappresenti la terza pietra miliare nella storia del brand dopo Maggiolino e Golf. Il suo successo commerciale non è paragonabile a quello degli illustri modelli appena citati, ma concettualmente, a tutti gli effetti, apre una nuova terza era per Volkswagen, che con la ID.3 ha dato il via al percorso con cui affronterà le sfide legate alla mobilità del futuro.

Da poco rinnovata nello stile, la ID.3 introduce un nuovo paraurti anteriore con diverse prese d’aria, ha fari Full LED (in opzione ci sono anche i Matrix LED) e un nuovo cofano anteriore che introduce due nervature longitudinali. Cambiano anche i fari posteriori e aumentano le possibilità di personalizzazione. Per la cronaca, l’auto introduce anche migliorie evidenti all’interno dell’abitacolo e ADAS più moderni.

Volkswagen ID.3, l'anteriore della versione restyling

Volkswagen ID.3 2024: piattaforma e dimensioni

Come è noto, la VW ID.3 nasce sulla “Modulare Elektrifizierungsbaukasten”, che significa piattaforma di elettrificazione modulare. La MEB ha un’impostazione di partenza con motore sincrono a magneti permanenti montato al posteriore ma su altri modelli accoglie una seconda unità all’avantreno per garantire maggiori potenze e la trazione integrale.

La ID.3 è lunga 4,26 metri, larga 1,81 e alta 1,56. Ha un passo generoso e un peso che si attesta sui 1.821 kg se si sceglie la versione con batteria più piccola (58 kWh) e di 1.951 kg se si sceglie la versione con batteria più grande (77 kWh).

Lunghezza : 4,26 metri

: 4,26 metri Larghezza : 1,81 metri

: 1,81 metri Altezza : 1,56 metri

: 1,56 metri Passo : 2,77 metri

: 2,77 metri Peso: da 1.821 kg

Volkswagen ID.3 2024: lo spazio

La piattaforma “electric only”, con interasse generoso e sbalzi ridotti, consente infatti alla ID.3, che per dimensioni è una compatta a tutti gli effetti, di offrire un’abitabilità da segmento superiore. Basti dire che il passo arriva a 2,77 metri. Quello della Passat è appena 2 cm superiore mentre quello della Golf (che è lunga 2 centimetri in più) si ferma a 2,62 metri.

Il bagagliaio arriva a 385 litri di capienza

A livello di bagagliaio, la ID.3 offre un volume di carico di 385 litri. Anche qui, in confronto alla Golf, si guadagna qualcosa, anche se si parla di soli 5 litri. Non c’è, invece, un vano di carico anteriore (frunk).

Bagagliaio : 385 litri

: 385 litri Frunk: n.d.

Volkswagen ID.3 2024: il software

Con il restyling del 2023 la Volkswagen ID.3 ha introdotto un infotainment migliorato in molte funzioni e che è finalmente compatibile con gli aggiornamenti over-the-air che consentiranno di aggiungere in futuro nuove funzioni.

Il sistema della ID-3 è ora più preciso nella pianificazione degli itinerari ed è compatibile con la ricarica Plug&Charge, che gestisce la ricarica in modo più rapido e intuitivo. Inoltre, introduce nuovi menu e una serie di scorciatoie che consentono di raggiungere più in fretta alcune funzioni.

Volkswagen ID.3 2024: batteria e autonomia

A oggi la Volkswagen ID.3 è in vendita in Italia con due diversi tagli di batteria. Si può scegliere quella da 58 kWh o quella da 77 kWh. Una sola, come anticipato, l’opzione sul powertrain, con un motore da 204 CV e 310 Nm di coppia al posteriore che consente uno scatto da 0-100 in 7”3 sulla ID.3 con batteria da 58 kWh e in 7”9 su quella con batteria da 77 kWh. Entrambe raggiungono una velocità massima di 160 km/h.

Per quanto riguarda le autonomie dichiarate, se si sceglie la batteria più grande, da 77 kWh, si possono percorrere fino a 546 km senza necessità di fermarsi a una colonnina. Mentre la ID.3 con accumulatore da 58 kWh promette – sempre stando ai dati omologati WLTP – 426 km.

Volkswagen ID.3, il posteriore della versione restyling

Volkswagen ID.3 2024: ricarica

Quando Volkswagen ha progettato la piattaforma MEB aveva creato un’architettura a 400 volt in grado di ricaricarsi in corrente continua fino a 120 kW. Nel tempo, però, i dati sono migliorati e ora le auto su quella base, se dotate di batteria da 77 kWh, arrivano a 170 kW di potenza (prima erano 125).

Versione Ricarica in CC ID.3 Pro Performance (58 kWh) 120 kW ID.3 Pro S (77 kWh) 170 kW ID.3 Pro Performance Edition Plus (58 kWh) 120 kW ID.3 Pro S Edition Plus (77 kWh) 170 kW

Questo significa che le versioni con batteria più piccola passano dal 5% all’80% in 35 minuti, mentre quelle con batteria più grande ne impiegano 30. La potenza di ricarica in corrente alternata, invece, è per tutte di 11 kW.

Volkswagen ID.3 2024: prezzo

La Volkswagen ID.3 è offerta in Italia in due versioni: ID.3 Pro Performance e ID.3 Pro S, la prima ha batteria da 58 kWh, la seconda da 77 kWh. In entrambi i casi, due sono i livelli di allestimento: base o Edition Plus.

I prezzi vanno dai 40.990 euro della ID.3 Pro Performance ai 45.200 euro della ID.3 Pro S Edition Plus. In mezzo ci sono ID.3 Pro Performance Edition Plus (41.990 euro) e ID.3 Pro S (44.200 euro).