Tutto pronto per l’esordio sul mercato della Leapmotor T03, citycar elettrica cinese portata in Italia da Stellantis dopo l’accordo siglato fra gruppo italo-francese e costruttore orientale. Arriva insieme al SUV C10, elettrico anch’esso, ma lei, la piccola, ha un sapore particolare.

Perché si presenta sul mercato come l’elettrica meno costosa in circolazione - Dacia Spring esclusa - e, come ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, va a presidiare un segmento di mercato ancora inesplorato.

Che sul nostro mercato ci sia un’auto elettrica cinese non fa quasi più notizia, ma il fatto che questa T03 abbia contenuti di buon livello a prezzi accessibili e che sia venduta direttamente da Stellantis, che nel nostro Paese ha una rete di concessionarie a dir poco capillare, suscita un interesse particolare. Conosciamola meglio.

Leapmotor T03: piattaforma e dimensioni

La Leapmotor T03 è a tutti gli effetti una citycar. Ha praticamente la stessa lunghezza della Fiat Panda, 3,62 metri, è larga 1,58 m e alta 1,65 m, con un passo di 2,4 metri. L’auto nasce su una piattaforma progettata internamente dalla Casa cinese. Si chiama Platform 3.0 ed è stata realizzata per auto elettriche al 100% o con range extender.

Passo lungo e cofano corto massimizzano l'abitabilità

È la stessa usata dal SUV C10 e sarà la base comune a tutti i modelli Leapmotor che arriveranno in Europa. In totale saranno sei e li vedremo tra la fine del 2024 e il 2027. Avranno dimensioni abbastanza contenute e punteranno sul concetto di mobilità elettrica accessibile.

Lunghezza : 3,62 m

: 3,62 m Larghezza : 1,58 m

: 1,58 m Altezza : 1,65 m

: 1,65 m Passo : 2,4 m

: 2,4 m Peso: 1.203 kg

Leapmotor T03: spazio a bordo

L’auto, come dicono le misure, si sviluppa in altezza più che in larghezza, per garantire sedute abbastanza verticali, che consentono di sfruttare al massimo i centimetri a disposizione. Omologata per quattro persone, accoglie i passeggeri anteriori su sedili particolarmente comodi, mentre richiede qualche sacrificio a livello delle gambe a chi siede dietro, come è normale che sia su auto che superano di poco i 3,5 metri di lunghezza.

Per quanto riguarda il vano di carico, la Leapmotor T03 ha un bagagliaio da 210 litri che ha il difetto di non essere dotato di cappelliera. Questo significa che se si caricano borse o valigie, queste restano sempre ben visibili attraverso il lunotto, anche se, a volte, sarebbe meglio tenere nascosti gli oggetti a bordo.

Bagagliaio : 210 l

: 210 l Frunk: n.d.

Leapmotor T03: software

Poco costosa, ma non per questo cheap, la Leapmotor T03 ha un sistema digitale che offre funzioni interessanti. Ad esempio, scaricando l’app dedicata, consente di comandare a distanza, dal proprio telefonino, l’apertura delle porte, l’impianto di climatizzazione o il preriscaldamento della batteria.

L'abitacolo ha rivestimenti di qualità e buoni assemblaggi

A livello di infotainment, gestito attraverso un touchscreen centrale da 10,1 pollici, l’auto dispone di un software compatibile con aggiornamenti over-the-air. Però, al momento, non è compatibile né con Apple CarPlay, né con Android Auto. Queste funzionalità saranno introdotte sui modelli in vendita dal 2025.

Parlando di software, è interessante il fatto che l’auto disponga di un sistema di controllo in cloud del powertrain: monitora in tempo reale lo stato della batteria e fa sì che si viaggi sempre in un range di temperature ideali.

Leapmotor T03: batteria e autonomia

Dal punto di vista meccanico, la Leapmotor T03 dispone di una batteria da 37,3 kWh. Ha chimica litio-ferro-fosfato (LFP) e, per le vetture europee, dovrebbe essere fornita da CATL. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese, infatti, l’auto si avvale di tre diversi fornitori: CATL (appunto), Svolt e Gouxuan.

La batteria, che dà energia a un motore sincrono a magneti permanenti da 95 CV di potenza e 158 Nm di coppia collegato alle ruote anteriori, promette un’autonomia di 265 km sul ciclo misto, secondo gli standard WLTP. Diventano 395 se si guida esclusivamente in città.