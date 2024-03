Fondata nel 2015, la cinese Li è specializzata in modelli range extender, ovvero auto elettriche in cui l'alimentazione proviene da un motore a combustione e da un generatore.

Tuttavia, a marzo è in programma il lancio della prima elettrica: la Li Mega. Non sappiamo se questo futuristico minivan arriverà mai in Europa, ma di sicuro è uno dei più interessanti del suo segmento, con una velocità di ricarica spaventosa.

La Casa dichiara di poter passare dal 10% all'80% in 11 minuti. Al momento della presentazione nello scorso novembre al Guangzhou Motor Show sembrava più che altro una trovata di marketing in un mondo in cui le elettriche più performanti impiegano almeno il doppio del tempo. E invece i primi test confermano queste tempistiche incredibili.

I test

Lunga 5,35 metri, alta 1,85 metri, la Li Mega ha sette posti. Il minivan è dotato di una batteria Qilin di CATL, con una capacità totale di 103 kWh che permette un'autonomia di 710 km nel ciclo cinese CLTC. Al di là di questi dati, come detto, il punto forte è la velocità di ricarica assicurata dall'architettura a 800 Volt.

Secondo il sito web dell'azienda, è possibile una potenza di ricarica fino a 520 kW (a 700 Ampere). Per quanto ne sappiamo, si tratta di un record mondiale: si dice che la Rimac Nevera sia capace di 500 kW, la Lotus Eletre di 350 kW, la nuova Porsche Taycan di 320 kW e la Hyundai Ioniq 5 di "soli" 240 kW.

Naturalmente, la capacità di ricarica media è più importante del valore massimo. Secondo Li Auto, dovrebbe essere superiore a 400 kW nell'intervallo tra il 10% e l'80% del livello di carica. E il tempo di ricarica in un test del Costruttore è stato di soli 10 minuti e 36 secondi (10-80%), riporta CarNewsChina, che è stata tra i primi media al mondo a mettere le mani sul modello.

Tradotto in altri termini, tenendo presente il consumo di energia comunicato da Li di 15,9 kWh/100 km, la Mega può guadagnare 500 km in 10-12 minuti. Resta solo un piccolo problema: per il momento, anche nell'avanzatissima Cina, le colonnine da 500 kW sono pochissime, anche se Li prevede di installarne oltre 5.000 nel prossimo periodo.

Veloce e super lussuoso

Per il resto, la Li Mega si affida a un sistema di trazione integrale composto da un motore asincrono da 155 kW all'anteriore e da un motore sincrono a magneti permanenti da 245 kW al posteriore. Il risultato è una potenza di sistema di 400 kW (544 CV) e una coppia totale di 542 Nm, per uno scatto 0-100 km/h di 5,5 secondi.

Li Auto Mega

Il minivan ha una dotazione di lusso, con sospensioni pneumatiche e i sedili regolabili elettricamente su tutte e tre le file, oltre a uno schermo centrale da 17" e un vero e proprio frigorifero. Il prezzo? È di 559.800 yuan, poco meno di 73.000 euro.