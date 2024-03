Immaginate un futuro in cui i pannelli solari saranno stampati come i giornali e verranno sparsi ovunque (o quasi): edifici, veicoli (categoricamente elettrici) e persino vestiti. Sembra fantascienza, eppure sarà possibile grazie al lavoro di un gruppo scientifico internazionale.

Guidato dall’Organizzazione per la ricerca del Commonwealth (Csiro), il team sviluppa un sistema per produrre, su larga scala, celle fotovoltaiche molto particolari, perché stampate con metodo roll-to-roll (R2R) e, soprattutto, con record di efficienza.

Più efficienti ed economici

Il segreto sta nell’ingrediente principale della ricetta: la perovskite, minerale leggero e flessibile che consente ai pannelli solari di essere applicati dappertutto. Ma la vera chicca – come accennato – sta nella capacità delle celle di convertire l’energia solare in elettricità.

Il sistema roll-to-roll usato per stampare i pannelli solari in perovskite con record di efficienza

Si parla infatti dell’11%; cifra che può sembrare bassa, ma che, in realtà, è molto più alta rispetto alla media di pannelli simili, pari a circa l’1-2%. Il primato di efficienza consente di superare problemi annosi legati alla produzione continua e su larga scala e, a cascata, di ridurre i costi, rendendo questa soluzione più attraente dal punto di vista commerciale.

Partner cercansi

Gli stessi scienziati hanno utilizzato sistemi automatizzati di fabbricazione e screening in grado di realizzare e testare oltre 10.000 pannelli al giorno, consentendo di individuare velocemente le impostazioni ideali per i vari parametri, migliorando l’efficienza. Il team cerca ora partner industriali per completare il lavoro.