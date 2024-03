Aptera ha bisogno di soldi. Anche dopo aver ottenuto sovvenzioni statali e aver raccolto con successo 34 milioni di dollari nell'ambito di un programma di accelerazione del crowdfunding, la società punta ad un'offerta pubblica iniziale (IPO).

"Aspiriamo a consegnare un milione di Aptera entro il 2033. Quindi, come possiamo farlo? Sarà un piano ad alta intensità di capitale; richiederà più fabbriche, e un'IPO può aiutarci a raccogliere il capitale per farlo", ha detto il co-fondatore e co-CEO Chris Anthony.

In un filmato trapelato online, ma di cui non è certa la datazione (il video dovrebbe essere un webinar esclusivo per gli investitori), i co-fondatori e co-CEO di Aptera Motors, Steve Fambro e Chris Anthony, discutono di molti argomenti. Entriamo nel dettaglio.

I piani per il 2024 e oltre

Circa un mese fa i co-CEO di Aptera hanno parlato dell'imminente app e della tecnologia delle batterie del loro veicolo di punta, dando allo stesso tempo un'occhiata al Body in Carbon (BinC) a tre ruote, che è stato esposto al JEC World 2024 di Parigi all'inizio di questo mese. La produzione in scala è prevista per la fine dell'anno, ma per raggiungere questo traguardo c'è ancora bisogno di soldi.

"Ci piacerebbe legare l'IPO all'avvio della produzione - ha detto Anthony -. Ovviamente, quando inizieremo a consegnare i veicoli, pensiamo che otterremo molta più notorietà e molti più preordini. Se riusciamo a legare l'IPO all'avvio della produzione, ci sembra naturale massimizzare i vantaggi di tutto. Ci dà un capitale di crescita per lanciarci in altre varianti di veicoli a tre ruote e possibilmente a quattro ruote, parte di un intero piano futuro che ci porterà a 150.000 unità all'anno".

L'auto solare Aptera

A questo punto vale la pena ricordare com'è fatto il veicolo a tre ruote Aptera. Le prime 2mila unità saranno Made in Italy (l'azienda incaricata è la CPC Group di Modena) e ci saranno pannelli fotovoltaici posizionati su varie parti del mezzo (tetto, cofano anteriore e portellone posteriore).

Secondo i calcoli di Aptera l'energia solare potrebbe garantire fino a 64 km di autonomia extra al giorno. Un valore notevole, legato anche al fatto che questo strano mezzo a zero emissioni ha un peso ridotto (820 kg) e un coefficiente aerodinamico da primato, con un Cx di soli 0,13. Diventerà realtà? Continuate a seguirci per saperne di più.