Dopo l'annuncio e le prime foto dei mesi scorsi, Xiaomi ha svelato tutte le specifiche tecniche (e i prezzi) della SU7. La prima auto elettrica realizzata dal gigante degli smartphone si prospetta come una serie rivale della Tesla Model 3, raccogliendo circa 50.000 preordini nei suoi primi 27 minuti di "vita".

Per il momento, la SU7 sarà venduta entro fine anno, anche se solo in Cina, ma non è escluso un suo possibile arrivo in Europa nel prossimo futuro.

Le versioni

Lunga 4,99 m, alta 1,44 m e larga 1,96 m, la SU7 utilizza motori elettrici sviluppati da Xiaomi e alimentati da batterie BYD o CATL, a seconda del modello. Tutti, tranne quello base, hanno un'architettura a 800 V e ogni esemplare si integra perfettamente con smartphone, tablet e dispositivi firmati Xiaomi.

La SU7 è disponibile in tre allestimenti: Standard, Pro e Max. Quello Standard è il più economico ed è venduto all'equivalente di circa 27.000 euro. Qui il solo motore posteriore produce 299 CV e 400 Nm ed è alimentato da una batteria LFP da 73,6 kWh di BYD, che consente alla SU7 di raggiungere un'autonomia di 700 km nel ciclo CLTC.

Il modello intermedio SU7 Pro mantiene lo stesso motore posteriore da 299 CV, ma aggiorna l'architettura elettrica da 400 V a 800 V e sostituisce la batteria con un'unità da 94,3 kWh di CATL. SU7 Pro è il top di gamma in termini di autonomia, con Xiaomi che dichiara 830 km, mentre il prezzo è di circa 31.000 euro.

Le velocità di ricarica massima effettiva non è stata specificata per nessuno dei due modelli, ma Xiaomi afferma che i modelli Standard e Pro possono aggiungere rispettivamente 350 km e 508 km in soli 15 minuti.

Al top c'è solo la Max

Il modello SU7 Max perde un po' di autonomia, scendendo a 810 km, pur avendo a disposizione una batteria da 101 kWh. Notevole la potenza, col doppio motore che eroga la trazione integrale e 673 CV e 838 Nm.

Xiaomi SU7

La versione più performante della Xiaomi accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi e raggiunge una velocità massima di 265 km/h (contro i 210 km/h degli altri modelli). Per questa versione, il prezzo è di circa 37.000 euro.