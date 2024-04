Peugeot Motocycles, azienda completamente autonoma dalla Casa auto francese e parte del Gruppo tedesco Mutares, ha presentato un nuovo concept che, nei prossimi anni, potrebbe effettivamente arrivare sul mercato. Si chiama SPx Concept e ha un design ispirato al passato. Scopriamo come è fatto.

Elettrico per tutti

Il nuovo Peugeot SPx Concept è un due-ruote particolare, con forme molto compatte, linee spigolose e un piccolo motore a zero emissioni. Scavando nella storia, si scopre che questo concept è stato disegnato guardando da vicino un modello dell'azienda prodotto nel 1971, ovvero il ciclomotore Peugeot 103.

La Peugeot SPx Concept si ispira alla 103 del 1971

Guardandolo dall'esterno attraverso le prime foto divulgate, SPx è stato disegnato per un utilizzo "pendolare", verso il lavoro o l'università, e per persone dalla statura non eccessivamente alta.

Con ruote apparentemente leggere, la versione definitiva che arriverà forse sul mercato dovrebbe essere piuttosto facile da guidare e, anche se la Casa non ha specificato alcuna informazione tecnica riguardo il powertrain, a giudicare dalle dimensioni dovrebbe poter generare la potenza equivalente di un 125 cc termico.

Il concept Peugeot SPx

Figlio di una lunga storia

La gamma attuale di Peugeot Motocycles per il Vecchio Continente è composta da due scooter per tutti i giorni, il Django e il Metropolis; un maxi-scooter, l'XP400, e una moto naked sportiva adatta ai principianti, la PM01.

Secondo la Casa, il minimalismo, la sostenibilità e la responsabilità sociale sono alla base di questo nuovo progetto, ideato per ereditare la storia del marchio. Quel che resta da capire è se e quando diventerà realtà e a quale prezzo sarà offerto sul mercato.