Quando dici Panda, almeno in Italia, pensi per forza alla famosa utilitaria Fiat. Ma c'è un'altra Panda nel mondo ed è prodotta da Geely. La Casa cinese ha infatti a listino una supercompatta elettrica a due porte che, dopo le versioni Mini e Knight, arrivate a fine 2023, ora si arricchisce della versione Kart Edition.

La si riconosce per un’estetica particolarmente vistosa, con stickers rosa, grosse scritte su varie parti della carrozzeria, cerchi colorati e un grosso alettone posteriore. L’auto, come le altre Panda di Geely, ha due porte e quattro posti, una lunghezza di 3,15 metri, una larghezza di 1,69 m e un’altezza di 1,54 m, con passo appena superiore ai 2 metri (2,015 metri, per la precisione).

Una dotazione di livello

La Panda Kart Edition, per stessa ammissione di Geely, è stata pensata per un pubblico giovane e il fatto che presenti un abitacolo completamente rosa fa intuire che nel mirino del brand ci fosse principalmente una clientela femminile.

Colori a parte, l’auto ha interni curati, con strumentazione digitale a forte sviluppo orizzontale da 9”2 e touchscreen centrale da 8” con connessioni wireless, assistente vocale, navigatore e una serie di altri servizi multimediali.

Nera fuori, rosa dentro, la Kart Edition gioca sui contrasti

La dotazione prevede anche apertura e chiusura porte con smartphone, assistente alla partenza in salita e telecamera posteriore.

Si parte da 5.000 euro

Parlando di meccanica, l’auto ha un motore sincrono a magneti permanenti montato in prossimità del retrotreno. Eroga 41 CV di potenza e 110 Nm di coppia. Per quanto riguarda la batteria, Geely non ha diffuso specifiche tecniche precise, ma ha fatto sapere che l’accumulatore può essere ricaricato sia in corrente alternata (a 3,3 kW), sia in corrente continua (a 22 kW).

La Panda di Geely, che è venduta esclusivamente in Cina, ha un prezzo di partenza di 39.900 yuan (5.081 euro). Questa versione Kart Edition dovrebbe costare un po’ di più, ma restare abbondantemente sotto la soglia dei 10.000 euro. Sarà interessante vedere quanto costerà invece la Panda elettrica, quella "vera", prodotta da Stellantis, che sarà svelata l'11 luglio.