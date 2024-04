Scooter e moto elettrici sono tra i mezzi più interessanti dell'ultimo periodo. Permettono di attraversare le città in silenzio, risparmiando carburante ed evitando le emissioni di inquinanti. Finora abbiamo assistito alla presentazione di modelli quasi esclusivamente cinesi, ma la situazione potrebbe cambiare presto.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha infatti autorizzato un Contratto di sviluppo del Gruppo Piaggio che prevede un piano di investimento di circa 112 milioni di euro per l’ampliamento della produzione di veicoli a zero emissioni nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa.

L'evoluzione dello storico stabilimento

La fabbrica è una vera e propria certezza. Qui, da sempre, vengono realizzati alcuni dei prodotti più celebri dell'azienda, come per esempio la Vespa.

Il programma di sviluppo industriale per l'importante polo è stato denominato “E-Mobility” e, in base a quanto comunicato dalla società, prevede l’introduzione e lo sviluppo di una nuova linea di motori elettrici "dedicata a veicoli a zero emissioni di nuova generazione".

Lo stabilimento di Piaggio a Pontedera

In totale i nuovi progetti saranno ben cinque e realizzati interamente da Piaggio, che si occuperà di tutte le fasi, dalla ricerca industriale dei materiali fino allo sviluppo sperimentale di prototipi e prodotti finiti.

Ma non solo, perché una grande attenzione sarà data anche allo sviluppo dei componenti stessi e delle soluzioni digitali per il monitoraggio dello stato degli scooter (computer di bordo avanzati) e nuovi sistemi di assistenza alla guida, ormai fondamentali ai fini omologativi anche nel settore delle due-ruote.

Lontano dall'Oriente per l'Italia

In base a quanto comunicato dal Ministero stesso e dall'azienda, uno degli obiettivi sarà realizzare prodotti con pochissimi componenti provenienti dall'Oriente, in particolare dalla Cina: qualcosa che dovrebbe garantire nel ciclo di vita dei veicoli un minor impatto ambientale e minori consumi energetici nella produzione.

L’accordo sarà gestito da Invitalia per conto del Mimit che ha disposto oltre 38 milioni di euro in agevolazioni a valere sul Fondo “Sostegno Filiera Automotive”.

La Vespa Elettrica RED

Buona la prima

Parlando di scooter e moto Piaggio elettrici, bisogna ricordare che oggi la Casa di Pontedera offre già alcuni prodotti a zero emissioni.

Per esempio la Vespa Elettrica, presentata all'Eicma del 2017 e dotata di un motore elettrico con potenza continua di 2 kW (2,7 CV) e potenza di picco di 4 kW (5,4 CV), in grado di percorrere fino a 100 km grazie a una batteria da 4,2 kWh ricaricabile sia con presa domestica che a una colonnina AC in 4 ore.

Il Piaggio 1

Ma non solo. Attualmente infatti il produttore pisano offre anche a listino uno scooter più piccolo della Vespa Elettrica che si chiama Piaggio 1, dotato di una batteria da 1,4 kWh per la versione standard e 2,3 kWh per la versione Active, rispettivamente con velocità autolimitata a 45 km/h e 60 km/h e autonomia fino a 55 e 85 km.

Infine, tra i progetti a batteria del brand è importante ricordare anche il veicolo commerciale Piaggio Porter Elettrico, che nel tempo è stato apprezzato in tutto il mondo e oggi prodotto sempre a Pontedera sulla base di un nuovo progetto col gruppo cinese Foton Motor Group.