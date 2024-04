L'espansione globale di BYD continua senza sosta in tutto il mondo. La Casa cinese ha scaricato in queste ore in Brasile, nel porto di Suape, nella regione del Pernambuco, 1.972 auto elettriche prodotte nella fabbrica di Xiam, in Cina.

Si tratta della prima tornata di una nuova operazione della Casa - già leader nel 2023 per quanto riguarda le vendite di auto elettriche nel Paese grazie alla Dolphin - che nei prossimi mesi mira a esportare in Brasile un totale di 10.000 nuove auto per rafforzare la propria posizione.

Un viaggio piuttosto lungo

In base a quanto comunicato dall'azienda, il viaggio dallo stabilimento di Xiam al porto brasiliano è avvenuto a bordo della nave Zhong Yuan ed è durato 34 giorni, attraversando interamente l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico.

Come si può vedere dalle foto, per l'occasione non è stata scelta una nave car-carrier dedicata esclusivamente al trasporto auto - come quelle che arrivano qui in Europa - bensì una porta rinfuse.

Proprio per questo, le auto sono state sistemate nella stiva su degli appositi supporti in acciaio, impilate in verticale e caricate e scaricate con delle gru destinate solitamente alla movimentazione dei container.

Perchè Suape

Situato sulla costa meridionale della regione del Pernambuco, la parte più a est del Brasile, il porto di Suape è il secondo più grande dell'intera regione nordorientale del Paese ed è stato scelto da BYD per le sue ampie strutture e infrastrutture portuali adatte a questo genere di operazioni.

Marcio Guiot, amministratore delegato della compagnia portuale statale di Suape, ha commentato durante l'arrivo delle prime auto BYD: