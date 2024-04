Non solo concept e nuovi modelli (anche) per l'Europa. Al Salone di Pechino c'è spazio pure per le batterie di nuova generazione, che promettono un'efficienza senza precedenti.

Ne è un esempio la Shenxing Plus, un accumulatore al litio-ferro-fosfato (LFP) presentato da CATL. Questa nuova batteria può aggiungere 600 km in appena 10 minuti, mentre l'autonomia complessiva è di 1.000 km. È bene comunque notare che questi dati si riferiscono al ciclo di omologazione cinese CLTC, che è tendenzialmente più ottimista del nostro WLTP. Si tratta però di numeri interessanti.

I segreti della super batteria

Ancora più interessanti sono i progressi a livello tecnologico. Infatti, l'anno scorso CATL aveva presentato la batteria Shenxing SuperFast Charging, capace di aggiungere 400 km di autonomia in 10 minuti. Il suo successore, la Shenxing Plus, aumenta questa capacità del 49%.

La nuova batteria LFP ha una densità energetica di 205 Wh/kg, migliore della batteria Blade di seconda generazione di BYD, che dovrebbe avere una densità di 190 Wh/kg.

In altri termini, questa batteria è in grado di aggiungere 1 km di autonomia in 1 secondo e 600 km in 10 minuti.

Per ottenere questi risultati impressionanti, CATL ha utilizzato un materiale a nido d'ape 3D sviluppato internamente per migliorare la densità energetica dell'anodo e controllare l'espansione inerente ai cicli di carica e scarica. Inoltre, l'efficienza del volume è migliorata del 7% rispetto al suo predecessore grazie alla più recente tecnologia cell-to-body 3.0 che conferisce al pacco un guscio integrato.

Presto di serie

Non sappiamo quando le batterie Shenxing Plus LFP di CATL finiranno in un'auto elettrica di serie, ma probabilmente non dovremo attendere molto.

La nuova batteria CATL Shenxing Plus LFP

A tal proposito, la generazione precedente rivelata nella scorsa estate è già stata utilizzata in quattro modelli e il numero è destinato a superare i 50 entro la fine dell'anno, come ha dichiarato Gao Huan, Chief Technology Officer di CATL.

Tra l'altro, CATL non pensa solo all'autonomia, ma anche alla longevità della batteria. Alcune settimane fa, l'azienda ha svelato un accumulatore garantito per 15 anni e 1,5 milioni di km destinato alla Yutong Bus Company, azienda cinese che la monterà su una nuova linea di autobus e veicoli commerciali.