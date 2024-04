La cinese CATL stabilisce un altro primato. Il principale produttore al mondo di batterie ha infatti ottenuto la certificazione da parte di Volkswagen per il suo nuovo centro di sperimentazione costruito nella città di Erfurt, in Germania.

Il documento attesta che la struttura rispetta i più severi standard di validazione sulle batterie e che ora può a sua volta approvare nuovi prodotti garantendone la massima sicurezza.

Una valutazione globale

Secondo CATL, le verifiche di conformità agli standard europei da parte di Volkswagen sono state effettuate in modo estremamente scrupoloso. Volkswagen ha analizzato molti aspetti legati agli accumulatori. Tra questi, la caratterizzazione elettrica, il sequenziamento, l’invecchiamento, l’impatto ambientale, la risposta alle sollecitazioni meccaniche, la sicurezza.

L’impianto di sperimentazione di CATL ospita una serie di strumenti che consentono di effettuare centinaia di test su celle, moduli e pacchi batteria. È gestito da un team di ingegneri altamente specializzati ed è in grado di testare qualsiasi tipo di batteria, a prescindere dalla chimica, dalla forma delle celle e dai formati costruttivi.

Ora si mira all’espansione

CATL, nel descrivere le attività svolte, ci tiene a sottolineare che tra le tante prove che vengono effettuate, si sono raggiunti livelli di assoluta avanguardia “nell’analisi delle operazioni di ricarica e nello studio dell’efficienza di ricarica in diverse condizioni di potenza”. Non solo: CATL afferma di poter svolgere misurazioni accurate sulle variazioni di funzionamento legate alle variazioni di temperatura (si può arrivare anche a -30 gradi) e sull’invecchiamento delle batterie in funzione del chilometraggio e dei cicli di ricarica.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa CATL, l’azienda amplierà la propria attività di test già nel corso del 2024 e offrirà i propri servizi a tutte le Case che vorranno valutare le loro tecnologie legate all’auto elettrica.

Tra i vantaggi che offrirà il centro, ci sarà quello di poter confrontare i dati ottenuti con quelli provenienti dagli altri stabilimenti CATL in giro per il mondo. In questo modo, il colosso cinese garantisce l’affidabilità del prodotto con tassi di difettosità nell’ordine delle parti per miliardo.