La riduzione dei costi produttivi e progettuali non è sempre un fattore negativo nel mondo della mobilità. Alcune volte, infatti, può portare su strada progetti davvero interessanti e curiosi. E proprio questo è il caso del nuovo mini scooter elettrico BMW CE 02, fratello minore del CE 04, da cui però eredita solo parte del nome.

Il nuovo due-ruote di Monaco di Baviera è piuttosto diverso dal predecessore, dal powertrain (meno potente) all'estetica (dedicata a un pubblico più giovane). A cambiare dal 04, però, è soprattutto la meccanica, ricavata in un modo differente.

In comune con la Serie 3

Il nuovo BMW CE 02 è progettato cercando di usare alcuni componenti della berlina Serie 3, in particolare l'alternatore del sistema ibrido a 48 volt delle versioni mild hybrid.

Questo componente importante, secondo quanto comunicato durante la presentazione ai colleghi americani di RideApart, è utilizzato sulla piccola moto come motore stesso.

BMW CE 02

Per scendere più nei dettagli, si tratta dello stesso modulo presente oggi nei powertrain di Serie 3, Serie 5, Serie 7 e dei SUV della Serie X, prodotto dall'azienda di ricambi Valeo in base alle specifiche della Casa bavarese.

Stando ai tecnici, non è stato necessario modificarlo per l'applicazione sul nuovo piccolo scooter, grazie alla possibilità di erogare, già di serie, 15 CV e 54 Nm di coppia.

BMW i4, M50, iX, XD e CE 02

Come è fatto

E, parlando proprio di numeri del nuovo BMW CE 02, il piccolo scooter che somiglia a una moto può essere guidato anche da chi si affaccia al mondo delle due ruote per la prima volta a 16 anni, grazie a una potenza massima variabile in funzione della versione scelta e, in ogni caso, non superiore agli 11 kW (l'equivalente dei 125 cc): un valore che lo rende idoneo alla guida con patente A.

In questa versione più potente, il piccolo scooter può raggiungere una velocità massima di 95 km/h, garantendo allo stesso tempo un'autonomia di oltre 90 km (in ciclo WMTC) grazie alle due batterie agli ioni di litio da 1,96 kWh di capacità ciascuna.

BMW CE 02

Nella versione da 4 kW (5 CV, l'equivalente dei 50 cc) e con velocità massima limitata a 45 km/h, invece, può essere guidato anche solo con patente AM dai 14 anni in su o da chi ha conseguito la patente B per auto dopo il 25 aprile del 1988.

Parlando infine di misure, in fase progettuale i tecnici di Monaco di Baviera sono riusciti a fermare l'ago della bilancia a 132 kg nella versione da 11 kW e 119 kg nella versione da 4 kW, mantenendo allo stesso tempo un'altezza della sella ridotta di 750 mm.

BMW CE 02

Il nuovo BMW CE 02 è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 7.750 euro per la versione meno potente e fino a 9.650 euro per la versione più potente con pacchetto Highline, che include di serie la terza modalità di marcia Flash, le manopole riscaldate, il bluetooth e il caricabatterie rapido esterno con potenza di 1,5 kW.