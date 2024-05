In cima alla classifica c’è sempre lei, la Tesla Model Y, che proprio non vuole cedere lo scettro conquistato ormai un anno fa. Ma il SUV elettrico di Elon Musk e il mercato delle vetture a batteria perdono velocità.

I dati sulle vendite in Europa ad aprile dicono infatti che le auto elettriche crescono solo del 15% e recuperano appena 0,3 punti percentuali di market share, salendo dal 13,1% dello stesso mese del 2023 al 13,4% di ora.

“Il mercato delle auto elettriche non sta andando bene – commenta Felipe Munoz, global analyst della società di ricerca Jato, che pubblica i dati sulle immatricolazioni –. Ciò è in gran parte dovuto ai continui tagli dei prezzi, che hanno sollevato preoccupazioni tra i consumatori sul valore residuo dei veicoli elettrici e sull’incertezza su come si evolveranno i listini nei prossimi mesi”.