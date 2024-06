Dalle due ruote alle... due ruote! Forse non tutti sanno che la specialista delle moto Ducati vanta anche una linea di bici elettriche, sia da città che fuori. L'ultima creatura del marchio è un'e-bike da sterrato. Il suo nome? Futa All Road.

Si tratta più precisamente di una gravel bike, veicolo pensato per affrontare qualsiasi superficie, dall'asfalto alla ghiaia o allo sterrato: in pratica, unisce l'efficienza delle bici da strada con quella delle mountain-bike. Il marchio la definisce infatti come capace di offrire "libertà e flessibilità" ai ciclisti che non conoscono confini. Ma com'è fatta?

Motore, coppia, batteria e prezzo

Futa All Road è costruita attorno al resistente telaio da sport Ducati e realizzata in fibra di carbonio. Il peso è di 12,4 kg nella taglia M. A contribuire poi alla leggerezza c'è anche il System HM 1.0 di FSA, motore elettrico compatto alloggiato nel mozzo posteriore, con una potenza di 250 watt e una coppia di 42 Nm, che promettono un'assistenza alla pedalata fluida e naturale.

La batteria è invece di 250 wattora, con opzione di range extender da altri 250 Wh. La trasmissione è un gruppo elettronico SRAM Rival eTap AXS 2x12 completo di freni a disco idraulici.

Ducati offre pure un set bikepacking composto da tre borse Skuad impermeabili per sella, manubrio e telaio. Passando al prezzo, Futa All Road è offerta a 7.690 euro, scontata al momento del 16%, a 6.490 €. Le consegne inizieranno questo mese in Europa. L'e-bike sarà anche esposta alla fiera Eurobike di Francoforte dal 3 al 7 luglio 2024.