La Cina è il Paese che inquina di più al mondo. Però è anche quello che ha investito di più nelle rinnovabili e i risultati stanno arrivando. Una serie di report sull’argomento certifica addirittura che i progressi fatti nel campo del fotovoltaico e dell'eolico sono tali che le quantità di energia pulita prodotta fissate come obiettivo da raggiungere nel 2030 saranno centrate già entro la fine del mese.

Il fatto è che l’energia rinnovabile a livello mondiale ha subito incrementi record nel 2023 e continua a crescere con un trend molto forte. In questo la Cina ha avuto un ruolo da Paese trascinatore.

La crescita nell’eolico

Secondo il Global Wind Report 2024 pubblicato dal Global Wind Energy Council ad aprile, la Cina ha stabilito un record nell’installazione di nuovi impianti eolici. Con 75 GW di nuovi progetti, rappresenta quasi il 65% del totale mondiale.

Solo nel mese scorso la Cina ha installato una turbina eolica offshore da 18 MW: la più grande al mondo per potenza nominale. Si tratta di un segnale chiaro del fatto che il Paese del Dragone sta compiendo sforzi notevoli sul fronte della transizione ecologica, per quanto, come detto, rimanga la Nazione a cui si possono imputare le emissioni di CO2 maggiori.

La turbina eolica più grande al mondo

Il più grande impianto fotovoltaico al mondo

Oltre all’eolico, la Cina guarda con grande interesse anche il fotovoltaico. A giugno, nella regione dello Xinjiang, nella zona nord del Paese, tra Mongolia e Kazakistan, è stato messo in funzione un impianto che si estende per oltre 133 km quadrati. Ha una potenza di 3,5 GW ed è - ça va sans dire – il più grande al mondo. Il secondo più grande, per fare un paragone, si trova in India, occupa una superficie di 56 km quadrati e arriva a 2,25 GW di potenza.

Ma la Cina ha annunciato di essere al lavoro su un impianto ancora più grande, da 8 GW. Si tratta di un progetto mastodontico che sfrutterà la connessione tra quattro parchi solari tra cui anche quello appena descritto. Il costo dell’operazione, messa in campo dall’agenzia statale China Three Gorges Renewables Group, si aggira intorno ai 10 miliardi di euro e consentirà anche la costruzione di un sistema di accumulo da 5 GWh.