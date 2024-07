Elon Musk immagina un futuro in cui ci saranno robot per tutti. In attesa che la sua visione diventi realtà, il ceo di Tesla intanto afferma che ci saranno robot in tutti… i suoi stabilimenti.

Musk ha infatti affermato che dal prossimo anno tutte le Gigafactory della Casa automobilistica che guida avranno robot umanoidi impegnati in varie fasi della produzione. C’è di più. Musk ha detto parlato anche di tempistiche sulla produzione e la vendita dei suoi Teslabot (o Optimus, che dir si voglia). Per quanto certe dichiarazioni vadano prese con le pinze, queste un po’ di interesse lo suscitano.

Presentazione e produzione

Stando a quanto detto da Elon Musk, il lancio dell’Optimus avverrà entro la fine del 2024. Che poi, cosa significhi di preciso non è chiaro. Sarà presentato in una sua versione di serie o sarà messo in vendita?

Probabilmente la seconda. Però, sempre secondo Elon Musk, l’Optimus sarà prodotto su larga scala e sarà acquistabile da altre aziende per svolgere lavori analoghi a quelli per cui è impiegato nelle fabbriche Tesla già dal 2026.

Che futuro avrà Tesla?

Ora, premesso che le dichiarazioni di Elon Musk vanno prese sempre con le molle, visto che spesso, a posteriori, risultano essere a dir poco ottimistiche (nel 2019 il ceo della Casa diede il Robotaxi pronto per il 2020; a distanza di anni, il FSD è ancora in fase di sviluppo), ci si chiede sempre più spesso in che direzione stia andando Tesla.

Le articolazioni della mano di un Optimus di ultima generazione

La Casa automobilistica continuerà a produrre auto elettriche, ma differenzierà ancor più i campi di azione lavorando sull’intelligenza artificiale, sulla guida autonoma e su tutto quello che ne consegue. Robotaxi (atteso per ottobre) e Optimus in primis.

Questo per risollevare le sorti di un gruppo che si appresta a presentare i risultati del secondo trimestre con i margini più bassi degli ultimi 5 anni a causa del fatto che le vendite di auto elettriche stanno rallentando a livello globale.