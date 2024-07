Il Tesla Cybertruck torna in Italia. Dopo il debutto al Motor Valley Fest di inizio maggio, quando la Casa di Elon Musk ha dato il via alla cosiddetta Cyber Odissey del pick-up elettrico, il futuristico veicolo americano parte da Bolzano per un Cybertruck Summer Tour di un mese lungo la Penisola.

Si parte il 24 luglio nel capoluogo dell’omonima provincia autonoma in Trentino-Alto Adige, dove il Cybertruck si farà ammirare vicino al centro commerciale Twenty fino al giorno 26 del mese, per poi partire alla volta di altre sette mete, in un giro nel Belpaese da otto destinazioni totali.

Test su tutte le Tesla

I curiosi potranno così vedere da vicino lo “spigolosissimo” pick-up elettrico venduto esclusivamente oltreoceano. Ma non solo, perché durante le varie tappe del tour sarà possibile salire a bordo di tutte le altre Tesla: dalla Model 3 alla Model Y, passando per le Model S e Model X.

“Si potrà provare su strada il resto della gamma Tesla – scrive la Casa nell’annunciare il Cyber Summer Tour –, con Model Y e Model 3 disponibili a un tasso d’interesse promozionale del 3,99% per chi ordina entro la fine di luglio e ritira entro il 30 settembre 2024: Model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023, offre spazio e comfort incredibili per tutta la famiglia, a partire da 42.690 €;

Model 3, la berlina che ha svolto un ruolo chiave nell’accelerare l’adozione delle auto elettriche, offre un’opzione conveniente, performante e tecnologicamente avanzata, a partire da 41.990 €”.

Da sinistra a destra: Tesla Model 3 e S, Cybertruck e Model X e Y

Le tappe del Cyber Summer Tour